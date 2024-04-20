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ПОЛІТИКА

Пакет допомоги для України "готовий до відправки", як тільки законопроєкт пройде через Конгрес

20 квітня 2024, 17:07
Пакет допомоги для України
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
У Пентагоні вже склали відповідний пакет підтримки.

Якщо сьогодні у Конгресі США ухвалять рішення по подовження військової допомоги Україні, необхідне озброєння ЗСУ отримають менш ніж за тиждень після підписання закону Джо Байденом.

Про це повідомляє The Washington Post.

Там сказано, що Пентагон готовий передати українським військовим значну частину озброєння оперативно.

До нового пакета допомоги, ймовірно, вже включили боєприпаси калібру 155 мм, в тому числі для реактивної артилерії середньої дальності. Також там є партія систем ППО та ракети для них. На тлі повітряного терору рф України це стало особливо необхідно. 

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкти про іноземну допомогу, в тому числі фінансування для України та Ізраїлю, винесуть на голосування ввечері 20 квітня. Український документ передбачає виділення 61 млрд доларів, з яких 23 млрд можуть бути використані на поповнення американських арсеналів для подальшого їх спрямування ЗСУ. Окремим пунктом прописане надання Силам оборони у найкоротший термін далекобійних ракет ATACMS.

Конгрес СШАдопомога Українівійна в Україні

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