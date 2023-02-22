Парламент Угорщини у березні затвердить вступ Швеції та Фінляндії в НАТО – ЗМІ

Це станеться через понад сім місяців блокування цього питання.

У порядку денному угорського парламенту на 1 березня міститься обговорення ратифікації вступу Швеції та Фінляндії в Північноатлантичний Альянс.



Про це повідомляє угорське видання HVG.

Як відомо, уряд Віктора Орбана представив відповідні законопроєкти в середині липня, але парламент, у якому правляча партія "Фідес" має більшість у дві третини голосів, відтоді так і не представив ці законопроєкти для обговорення та затвердження.

Таким чином, правляча більшість в Угорщині "відклала на більш як сім місяців розгляд урядових пропозицій щодо вступу двох країн до НАТО", пише HVG. При цьому публічно угорський уряд стверджував, що затягування цього питання немає.

Як нагадує видання, восени 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто посилався на необхідність опрацювати більш термінові пропозиції для розблокування коштів ЄС. Пізніше було обіцяно, що рішення може бути ухвалене до кінця року.

Останній аргумент офіційного Будапешта полягав у тому, що парламент поки не може визначитися з питанням про розширення НАТО, оскільки "все ще триває суспільна дискусія" про це.