Партизани "АТЕШ" здійснили розвідку Севастопольської бухти в окупованому Криму

Виявлено нові укріплення рф.

Партизанський рух "АТЕШ" провів розвідку в районі Севастопольської бухти, яка є ключовим вузлом військово-логістичної інфраструктури Чорноморського флоту рф.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Наші агенти продовжують збір інформації про ключові військово-логістичні об'єкти в окупованому Криму. Севастопольська бухта залишається головним центром інфраструктури Чорноморського флоту рф", - пишуть партизани.

За інформацією джерел "АТЕШ", росіяни встановили в бухті бонові загородження та затопили баржі для створення перешкод морським дронам. Також у районі постійно чергують катери ЧФ рф, які здійснюють патрулювання акваторії.

Зібрані дані вже передані Силам оборони України для аналізу та можливого використання в оперативних цілях. Агенти руху продовжують слідкувати за змінами в зоні та уточнювати інформацію.