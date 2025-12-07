Партизани "АТЕШ" здійснили розвідку Севастопольської бухти в окупованому Криму
07 грудня 2025, 11:49
Фото: з вільного доступу
Виявлено нові укріплення рф.
Партизанський рух "АТЕШ" провів розвідку в районі Севастопольської бухти, яка є ключовим вузлом військово-логістичної інфраструктури Чорноморського флоту рф.
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
"Наші агенти продовжують збір інформації про ключові військово-логістичні об'єкти в окупованому Криму. Севастопольська бухта залишається головним центром інфраструктури Чорноморського флоту рф", - пишуть партизани.
За інформацією джерел "АТЕШ", росіяни встановили в бухті бонові загородження та затопили баржі для створення перешкод морським дронам. Також у районі постійно чергують катери ЧФ рф, які здійснюють патрулювання акваторії.
Зібрані дані вже передані Силам оборони України для аналізу та можливого використання в оперативних цілях. Агенти руху продовжують слідкувати за змінами в зоні та уточнювати інформацію.