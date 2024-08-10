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ПОЛІТИКА

Патруль берегової охорони США виявив російський військовий корабель біля островів Аляски

10 серпня 2024, 20:35
Патруль берегової охорони США виявив російський військовий корабель біля островів Аляски
Фото: Міноборони РФ
З російським судном не виходили на зв’язок, але берегова охорона слідувала за ним.

Катер берегової охорони США виявив російське судно в міжнародних водах біля Алеутських островів Аляски, але в межах економічної зони США.

Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначає AP, судно виявили ще у понеділок, 5 серпня. Його виявили приблизно за 48 кілометрів на південний схід від перевалу Амукта. Судно помітив також екіпаж вертольота з авіабази берегової охорони Кадьяк, додає агентство.

У береговій охороні додали, що судно "здійснювало транзит у міжнародних водах, але все ще перебувало у виключній економічній зоні США". З російським судном не виходили на зв’язок, але берегова охорона слідувала за ним.

"Ми зустріли присутність присутністю, щоб забезпечити відсутність порушень інтересів США в морському середовищі навколо Аляски", — заявив капітан американського судна Alex Haley Стівен Болдовскі.

СШАкораблі рфАляска

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