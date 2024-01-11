Пентагон належним чином не стежив за постачанням зброї Україні – NYT

Військова допомога США Україні погано відстежувалась, йдеться у звіті Пентагону.

Про це йдеться в матеріалі американської газета The New York Times, яка посилається на на доповідь генерального інспектора американського Міноборони.

"Американські чиновники з питань оборони та дипломати у Вашингтоні та Європі не змогли швидко або повністю відзвітувати про майже 40 000 одиниць зброї, надісланих в Україну", - заявив генеральний інспектор Міністерства оборони.

У новій доповіді Пентагону йдеться про те, що ракети з плеча, безпілотники-камікадзе та прилади нічного бачення, які США надіслали в Україну, на суму понад 1 мільярд доларів належним чином не відслідковувалися, що викликає побоювання, що вони можуть бути викрадені або продані як контрабанда, під час того, коли Конгрес обговорює, чи надсилати Києву більше військової допомоги.

В звіті генерального інспектора Міністерства оборони, оприлюдненому сьогодні, немає жодних доказів того, що будь-яка зі зброї була використана не за призначенням після того, як її відправили до військового матеріально-технічного центру США в Польщі чи відправили на поле битв в Україні.

"Визначення того, чи мало місце перенаправлення такої допомоги, виходить за рамки нашої оцінки", - написано в звіті.

Але було виявлено, що американські чиновники з питань оборони та дипломати у Вашингтоні та Європі не змогли швидко або повністю порахувати майже 40 000 одиниць зброї, за якими згідно із законом слід було ретельно стежити, оскільки їх чутлива технологія та відносно невеликий розмір роблять їх привабливими винагородами для контрабандистів зброї.

Звіт було надіслано до Конгресу в середу, а його копію надали The New York Times.

Генеральний інспектор Пентагону опублікував відредаговану версію сьогодні.

Високий рівень зброї, яка була зникла або зникла в урядових базах даних, "може підвищити ризик крадіжки або перенаправлення", - йдеться у звіті.

Висновок такий, що відстеження додаткових матеріалів, надісланих в Україну, буде складним, адже інвентар продовжує змінюватися, а точність і повнота, ймовірно, з часом будуть ускладнюватись.

Кількість озброєнь, розглянутих у звіті, становить лише невелику частину близько 50 мільярдів доларів військового обладнання, яке США надіслали Україні з 2014 року, коли росія захопила Крим і частину східного Донбасу. Більшість озброєнь, які були поставлені на сьогоднішній день, включаючи танки, системи протиповітряної оборони, артилерійські пускові установки та боєприпаси, були заявлені після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

Дедалі більше законодавців, скептично ставлячись до вартості єдиного найбільшого військового благодійника України, опираються надсиланню додаткової допомоги Києву і вимагають більше ретельного нагляду.

У звіті не вказано, скільки саме з 39 139 одиниць високоризикового обладнання, які були надані Україні за роки до та після вторгнення, вважалися "простроченими", але вказано, що потенційні збитки становлять близько 1 мільярда доларів із загальних 1,69 мільярда доларів.

Станом на початок літа минулого року, за останніми наявними даними, США передали Україні понад 10 000 протитанкових ракет Javelin, 2500 ракет "земля-повітря" Stinger і близько 750 безпілотних літальних апаратів Kamikaze Switchblade, 430 ракет середньої дальності "повітря-повітря" і 23 000 приладів нічного бачення.

За словами представників Пентагону та Державного департаменту, відповідальних за відстеження зброї, через небезпечні бойові умови майже неможливо було виїхати на передову, щоб переконатися, що зброя використовується за призначенням.

Необхідні процедури обліку "непрактичні в динамічному та ворожому середовищі військового часу", - написала 15 листопада у відповіді на попередній проект звіту Александра Бейкер, виконувач обов’язків заступника міністра оборони з питань політики.

Вона також сказала, що співробітників Міністерства оборони в посольстві США в Києві недостатньо, щоб легко відслідковувати всю найбільш чутливу зброю та обладнання, яких, за її словами, наразі в Україні понад 50 000 одиниць "і вони зростають".

"Це виходить за межі можливостей обмеженого D.O.D. персонал у країні для фізичної інвентаризації, навіть якщо доступ був необмеженим", – написала пані Бейкер у своїй відповіді, копію якої було включено до звіту.