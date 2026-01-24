Пентагон оновив Стратегію оборони США

Нова Національна оборонна стратегія Пентагону передбачає, що США надаватимуть союзникам “більш обмежену” підтримку.

Міністерство оборони США, суттєво змінюючи свої пріоритети у сфері безпеки, тепер вважає своїм головним завданням безпеку Сполучених Штатів та Західної півкулі, а не протидію Китаю. У попередніх версіях стратегії, які публікуються кожні чотири роки, найбільшим оборонним пріоритетом була загроза з боку Китаю. У звіті йдеться, що тепер відносини з Китаєм тепер будуть розглядатися через “силу, а не конфронтацію”.

Оборонні стратегії підкріплюють нещодавні заклики президента Дональда Трампа, зокрема до більшого “розподілу тягаря” з союзниками у протидії загрозам, що виходять з росії та Північної Кореї.

Новий 34-сторінковий звіт доповнює минулорічну Стратегію національної безпеки США, в якій зазначалося, що Європа зіткнулася з цивілізаційним колапсом, і росія не вважалася загрозою для США. На той час москва заявила, що документ “значною мірою відповідає” її баченню.

Для порівняння, у 2018 році Пентагон назвав “ревізіоністські держави”, такі як Китай та росія, “головним викликом” безпеці США. Теперішня стратегія закликає союзників до активності, зазначаючи, що партнери звикли до оборонних субсидій Вашингтона. Автори заперечують перехід до ізоляціонізму, називаючи це “реалістичним підходом”. “Навпаки, це означає цілеспрямований та справді стратегічний підхід до загроз, з якими стикається наша країна”, – йдеться у документі.

У звіті йдеться, що Вашингтон давно нехтує “конкретними інтересами” американців і більше не хоче прирівнювати загрозу людині на іншому кінці світу до загрози громадянину США. Натомість, зазначається, що союзники, особливо Європа, “візьмуть на себе ініціативу проти загроз, які є менш серйозними для нас, але більш серйозними для них”. росія, яка майже чотири роки тому розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, описується як “постійна, але керована загроза для східних членів НАТО”.