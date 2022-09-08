Пентагон підтвердив передачу Україні протирадіолокаційних ракет - CNN

Це вперше, коли поставка таких ракет Україні була визнана в США офіційно. Ці ракети можуть бути використані для ураження російських радіолокаційних систем.

Про передачу українській стороні ракет такого типу повідомив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, пише CNN.

"Ми робимо багато чого, щоб у короткостроковій перспективі військово-повітряні сили України залишалися в повітрі, а також були боєздатнішими", - сказав він. Проте, Каль не уточнив кількість переданих ракет, їх назву, а також час, коли це сталося. Лише зазначив, що це частина недавніх пакетів допомоги.

Разом з тим, у Пентагоні повідомили CNN, що йдеться про високошвидкісну ракету AGM-88 (HARM).

За даними українського журналіста Юрія Бутусова, ці ракети, ймовірно, вже використовуються в Україні проти сил окупантів. Він звернув увагу на статистику Міноборони України за останні дні, яка свідчить про ураження великої кількості російських засобів ППО, ЗРК та РЛС.