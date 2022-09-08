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Пентагон підтвердив передачу Україні протирадіолокаційних ракет - CNN

Це вперше, коли поставка таких ракет Україні була визнана в США офіційно. Ці ракети можуть бути використані для ураження російських радіолокаційних систем.
Пентагон підтвердив передачу Україні протирадіолокаційних ракет - CNN Фото: Defense Visual Information Center
Про передачу українській стороні ракет такого типу повідомив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, пише CNN.
"Ми робимо багато чого, щоб у короткостроковій перспективі військово-повітряні сили України залишалися в повітрі, а також були боєздатнішими", - сказав він. Проте, Каль не уточнив кількість переданих ракет, їх назву, а також час, коли це сталося. Лише зазначив, що це частина недавніх пакетів допомоги.
Разом з тим, у Пентагоні повідомили CNN, що йдеться про високошвидкісну ракету AGM-88 (HARM).
За даними українського журналіста Юрія Бутусова, ці ракети, ймовірно, вже використовуються в Україні проти сил окупантів. Він звернув увагу на статистику Міноборони України за останні дні, яка свідчить про ураження великої кількості російських засобів ППО, ЗРК та РЛС.
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09 08 2022 09:29
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