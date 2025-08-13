Пентагон представив амбітну систему ПРО "Золотий купол" вартістю $175 млрд

Вона була ініційована адміністрацією Трампа і має повноцінно запрацювати до 2028 року.

Система протиракетної оборони США під назвою "Золотий купол", ініційована адміністрацією Дональда Трампа, матиме чотири рівні захисту: один космічний та три наземні. До складу наземного компонента увійдуть 11 батарей малої дальності, розташованих по всій території країни, включно з Аляскою та Гаваями.

Про це свідчать слайди проєкту, які вперше оприлюднило агентство Reuters.

Загалом їх було представлено понад 3 тисячам оборонних підрядників у місті Гантсвілл, штат Алабама, під гаслом: "Робіть швидко, думайте масштабно!". Презентація розкриває безпрецедентну складність системи, яку планують запустити до 2028 року.

Вартість проєкту оцінюється у $175 млрд. Водночас, як показують слайди, остаточна архітектура системи ще не затверджена — невідомо, скільки саме пускових установок, перехоплювачів, радарів та майданчиків буде потрібно.

У липні Конгрес уже виділив на реалізацію "Золотого купола" $25 млрд у межах законопроєкту Трампа. Ще $45,3 млрд передбачено у президентському бюджеті на 2026 рік.

Система має стати багатошаровим щитом ПРО, натхненним ізраїльською Iron Dome, але значно масштабнішим — як через розміри території США, так і через різноманітність загроз. У складі "Золотого купола" передбачено чотири інтегровані рівні:

Космічний сегмент — для виявлення і наведення;



Наземні шари — з перехоплювачами, радарними системами, лазерною зброєю та іншими технологіями.



Особливу роль у проєкті відіграватиме новий великий ракетний полігон у Середньому Заході США, де розміщуватимуть Next Generation Interceptors (NGI), розроблені Lockheed Martin. Вони увійдуть до "верхнього шару" разом із системами THAAD та Aegis. NGI — це нове покоління ракет для мережі Ground-Based Midcourse Defense (GMD), яка включає радари, перехоплювачі й іншу інфраструктуру для захисту від міжконтинентальних балістичних ракет.

Наразі майданчики GMD діють у Південній Каліфорнії та на Алясці. План передбачає створення третього майданчика у Середньому Заході для посилення оборони.

Пентагон заявив, що активно залучає до проєкту представників промисловості, науковців, національні лабораторії та інші урядові структури. Одна з ключових інновацій "Золотого купола" або можливість перехоплення ракет на етапі "поштовху", тобто під час повільного та передбачуваного підйому ракети через атмосферу. У цій фазі можуть застосовуватися космічні перехоплювачі для максимально швидкої реакції.

Останній рівень оборони передбачає використання нових радарів, модернізованих систем Patriot, а також універсального пускового комплексу, сумісного з усіма типами перехоплювачів.

Генерал Космічних сил США Майкл Гетлайн, який очолює проєкт, має:

30 днів — на формування команди;



60 днів — на розробку попереднього дизайну системи;



120 днів — на створення повного плану реалізації, включно з деталями щодо супутників та наземної інфраструктури, повідомили джерела Reuters.

В січні цього року Трамп доручив розробити "Залізний купол" для США.