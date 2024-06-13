Пентагон продовжив контракт із Маском на Starlink для України – Bloomberg

США продовжили контракт зі SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 мільйона доларів.

Пентагон продовжив контракт із компанією SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні ще на шість місяців.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як ідеться в заяві прес-секретаря Командування космічних систем Бонні Пойндекстер, Космічні сили США продовжили контракт зі SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 мільйона доларів. Контракт забезпечує доступ до Starlink, апаратури та підтримки клієнтів на узгоджених умовах.

Раніше Пентагон заявляв, що його контракт із компанією SpaceX на розгортання терміналів Starlink Ілона Маска в Україні коштує 23 мільйони доларів. Повідомлялося, що контракт на постачання комунікаційних терміналів Starlink від SpaceX діє з червня минулого року до травня місяця нинішнього року.