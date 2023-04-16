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Переговори G7 можуть показати, чи зашкодив витік даних Пентагону відносинам США з союзниками — AP

16 квітня 2023, 19:05
Переговори G7 можуть показати, чи зашкодив витік даних Пентагону відносинам США з союзниками — AP
G7
Блінкен каже, що інцидент не вплинув на співпрацю Вашингтона та союзників.

Хоча адміністрація президента США Джо Байдена бачить мінімальну шкоду від наслідків витоку секретних документів, пов'язаних з війною рф проти України та поглядами Вашингтона на своїх союзників і партнерів, ця оцінка отримає своє перше реальне випробування, коли держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться в Японії з колегами з шести найближчих друзів Америки.

Про це пише AP.

Триденні переговори міністрів закордонних справ країн "Великої сімки", які розпочалися в неділю, 16 квітня, можуть пролити світло на те, чи завдав цей інцидент шкоди довірі між союзниками, чи це лише черговий конфуз для США, які протягом останнього десятиліття борються з наслідками витоків секретних даних.

Блінкен заявив, що не чув жодного занепокоєння від союзників, але ця ситуація і арешт підозрюваного у витоку матеріалів вплинуть на хід зустрічі глав МЗС G7, першої великої міжнародної дипломатичної конференції після того, як документи були виявлені в Інтернеті.

"Ми взаємодіяли з нашими союзниками і партнерами з моменту витоку інформації. Ми робили це на високому рівні, і чітко заявили про нашу відданість захисту розвідданих і про нашу відданість партнерським відносинам у сфері безпеки", - сказав Блінкен журналістам у В’єтнамі перед рейсом до Японії.

ПентагонG7війна в Україніросія окупантисекретні дані

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