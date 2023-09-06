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ПОЛІТИКА

Переговори між Північною Кореєю та росією є свідченням того, що економічні санкції працюють – Білий дім

06 вересня 2023, 08:56
Переговори між Північною Кореєю та росією є свідченням того, що економічні санкції працюють – Білий дім
bbc
Запроваджені обмеження спричинили скорочення оборонно-промислової бази країни-агресорки.

Обговорення між Північною Кореєю та росією потенційної угоди, яка дозволить Пхеньяну надати військову підтримку вторгненню москви в Україну, є доказом того, що економічні санкції проти росії є ефективними і спричинили скорочення оборонно-промислової бази країни.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише CNN.

Він додав, що Сполучені Штати продовжують закликати закликати Північну Корею дотримуватися своїх публічних зобов’язань не постачати росії зброю, яка в кінцевому підсумку призведе до вбивства українців.

"Упродовж тривалого часу ми не бачили, щоб вони активно постачали росії значну кількість боєприпасів або іншого військового потенціалу для війни в Україні", — сказав Салліван.

За його словами, ініційовані росіянами обговорення цієї можливості активно ведуться. Він нагадав, що з цією метою КНДР відвідав міністр оборони росії.

"Я можу лише сказати, що дискусії активно просуваються, і росіяни ведуть їх із підвищеною інтенсивністю, про що свідчить той факт, що їхній міністр оборони Сєргєй Шойгу — хлопець номер один у їхньому оборонному відомстві — насправді сів у літак і полетів до Пхеньяну, щоб спробувати зрушити справу", — сказав він. 

Салліван не виключив майбутньої участі у дискусіях щодо надання Північною Кореєю росії зброї самого північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

"Ми також запровадили санкції, спеціальні цілеспрямовані санкції, щоб спробувати перешкодити будь-яким спробам використовувати Північну Корею як канал чи джерело постачання зброї до росії; ми зробили це нещодавно в середині серпня, і ми продовжуємо транслювати це Північній Кореї як приватно, так і публічно. І попросили союзників зробити  те саме", – наголосив радник.

У Білому домі підтвердили інформацію про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розраховує на співпрацю із президентом росії владіміром путіним. 

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