Матеріали:
Теми:

Переговори щодо членства України в ЄС можуть розпочатися в грудні – прем'єр Фінляндії

30 жовтня 2023, 09:31
Переговори щодо членства України в ЄС можуть розпочатися в грудні – прем'єр Фінляндії
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що переговори між ЄС і Україною щодо членства в союзі можуть розпочатися в грудні.

Про це повідомляє Yle.

"На мій погляд, Україна досить добре просунулася у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею (вступ в ЄС)", - заявив Орпо.

Він додав, що за тиждень буде підготовлено звіт про те, як країни-претенденти просунулися у виконанні вимог для приєднання до Євросоюзу.

На початку місяця МЗС Чехії заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатись вже цієї осені. 

Крім того, президент Європейського парламенту Роберта Мецола пропонує українським і молдавським законодавця мати змогу приєднатися до роботи парламенту як члени-спостерігачі, очікуючи офіційного вступу до ЄС.

 

Останні матеріали

Сил для форсування Дніпра у ЗСУ вистачає. Вирішальне значення для всієї війни має достатність боєприпасів і техніки – Том Купер
Cуспільство
Сил для форсування Дніпра у ЗСУ вистачає. Вирішальне значення для всієї війни має достатність боєприпасів і техніки – Том Купер
Переклад iPress – 30 жовтня 2023, 12:07
Приклад ATACMS. Провальна політика Заходу з підтримки України триває – Філліпс О'Брайен
Політика
Приклад ATACMS. Провальна політика Заходу з підтримки України триває – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 жовтня 2023, 23:57
ЗСУ тримають фронт біля Авдіївки. І розширюють плацдарм через Дніпро – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ тримають фронт біля Авдіївки. І розширюють плацдарм через Дніпро – Том Купер
Переклад iPress – 29 жовтня 2023, 14:07
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Політика
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 13:03
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Політика
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 23:10
путінський пропагандон заявив про
Cуспільство
путінський пропагандон заявив про "етнічні чистки" євреїв на рашаТБ. І побачив привид Четвертого Рейху – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 15:18
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Політика
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 12:47
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється