Переговори щодо членства України в ЄС можуть розпочатися в грудні – прем'єр Фінляндії

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що переговори між ЄС і Україною щодо членства в союзі можуть розпочатися в грудні.

Про це повідомляє Yle.

"На мій погляд, Україна досить добре просунулася у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею (вступ в ЄС)", - заявив Орпо.

Він додав, що за тиждень буде підготовлено звіт про те, як країни-претенденти просунулися у виконанні вимог для приєднання до Євросоюзу.

На початку місяця МЗС Чехії заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатись вже цієї осені.

Крім того, президент Європейського парламенту Роберта Мецола пропонує українським і молдавським законодавця мати змогу приєднатися до роботи парламенту як члени-спостерігачі, очікуючи офіційного вступу до ЄС.