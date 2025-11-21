Переговори України та росії можуть тривати місяцями – прогноз WP

Сьогодні сторони на початку перемовин, а не на їхній фінальній стадії.

Сьогодні Україна отримала від США проєкт "мирного плану" з 28 пунктів, який передбачає умови припинення вогню з росією та комплекс безпекових гарантій для Києва.

За даними джерел Washington Post та Axios, документ наразі перебуває на початковій стадії обговорення, і на його погодження знадобляться місяці кропітких переговорів.

Співрозмовники видання зазначають, що навіть якщо президент України Володимир Зеленський хотів би підписати угоду, на даному етапі це неможливо через відсутність політичних підстав. Американська пропозиція, за словами джерела WP, є проросійською за своєю суттю та розроблена Стівом Дмитрієвим і Стівом Віткоффом.

Документ супроводжується окремим текстом із безпековими гарантіями для України, які порівнюють із принципами статті 5 Північноатлантичного договору. Згідно з ним, у разі «значної, умисної та тривалої збройної агресії» росії через погоджену «лінію перемир’я» США та їхні союзники розглядатимуть дії кремля як загрозу трансатлантичній безпеці і реагуватимуть відповідно. Можливі заходи включають військову підтримку, розвіддані, логістику, економічні та дипломатичні кроки. Кожне порушення буде оцінюватися спільним механізмом за участі України та НАТО.

У безпековій рамці чітко зазначено, що члени НАТО, включаючи Францію, Великобританію, Німеччину, Польщу та Фінляндію, визнають безпеку України ключовою для стабільності Європи і зобов’язуються узгоджено реагувати на будь-які порушення. Рамка надається терміном на 10 років із можливістю поновлення за взаємною згодою. Контроль за її виконанням здійснюватиме Спільна моніторингова комісія, очолювана європейськими партнерами за участі США.

Проєкт передали президенту Зеленському у письмовому вигляді після попередніх обговорень із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим. Американські чиновники повідомили росії про документ, проте невідомо, чи очікують, що його має підписати особисто владімір путін.

Як зазначають джерела, зміст пропозиції ще може змінюватися під час консультацій із європейськими державами. У Білому домі вважають, що пропоновані гарантії є виграшною пропозицією для України та її довгострокової безпеки, хоча безпосередніх зобов’язань щодо надання військової допомоги документ не містить.

Таким чином, нинішній «мирний план» є стартом мирного процесу, а не його завершенням, і потребуватиме тривалих переговорів між Україною, США, росією та європейськими партнерами, перш ніж може бути досягнуто остаточну угоду.