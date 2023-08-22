Перш ніж презентувати "мирний план", Маск говорив з путіним – The New Yorker

Сам мільярдер заперечував це.

Американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск розмовляв з путіним по телефону незадовго до публікації свого "мирного плану".

Про це написав репортер-розслідувач Ронан Ферроу в матеріалі для журналу The New Yorker.

За його словами, спочатку Маск беззастережно підтримував Україну, проте в якийсь момент зв'язок на фронті перервався, а SpaceX відмовилася фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Маска також все більше турбувало, що його технології використовуються у військових цілях. На конференції в Аспені він публічно висловив підтримку путіну. За словами Ріда Хоффмана, який разом з Маском заснував компанію PayPal, той "купився на те, що продавав путін, - на гачок, волосінь і грузило".

"Ми повинні вести переговори. путін хоче миру - ми повинні вести мирні переговори з путіним", - згадує слова Маска Хоффман.

Через тиждень мільярдер опублікував у Twitter "мирний план", який передбачав проведення нових референдумів і "здачу" Криму.

"На той час симпатії Маска, схоже, проявилися на полі бою. Одного разу українські війська, що просувалися на півдні країни, раптово виявили, що не можуть підтримувати зв'язок", - пише репортер.

"Ми були дуже близько до лінії фронту. Ми перетнули цю межу, і Starlink перестав працювати. Зв'язок зник, підрозділи опинилися в ізоляції. Коли ти в наступі, особливо для командирів, потрібен постійний потік інформації з батальйонів. Командирам доводилося їхати на поле бою, щоб бути в зоні дії радіозв'язку, ризикуючи собою", - розповів солдат-зв'язківець на ім'я Микола.

Американські та українські офіційні особи сказали Ферроу, що, на їхню думку, компанія SpaceX відключила зв'язок за допомогою геозондування, оточивши зони доступу.

Колишній заступник Міністра оборони з питань політики в Пентагоні Колін Каль подзвонив Маску і попросив дати їм кілька тижнів для розробки контракту.

"Якщо ви перервете цю справу, війна не закінчиться", - сказав він Маску.

"Я зробив висновок, що він почав нервувати через те, що участь Starlink все частіше розглядається в росії як сприяння українським військовим діям, і шукав спосіб заспокоїти російські побоювання", - сказав той.

Крім того, Маск заявив співробітникам Пентагону, що особисто розмовляв з путіним. За словами іншого джерела, Маск робив таке ж твердження за кілька тижнів до публікації проросійського "плану", і говорив, що його консультації з Кремлем носять регулярний характер. Сам Маск заперечував, що розмовляв з путіним про Україну.

У телефонній розмові з високопоставленим представником Пентагону Маск сказав, що він дивився на свій ноутбук і міг бачити "всю війну, що розгортається" через карту активності Starlink. Це було приблизно за три хвилини до того, як він сказав: "У мене була чудова розмова з путіним".

Маск сказав Калу, що яскрава ілюстрація того, як технологія, яку він розробив для мирних цілей, використовується для ведення війни, змусила його задуматися. У підсумку він погодився дати Пентагону додатковий час, а після громадського резонансу відмовився від своїх погроз.