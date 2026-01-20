Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Перша партія італійських котлів надійшла в Україну

20 січня 2026, 17:09
Перша партія італійських котлів надійшла в Україну
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Орієнтовна вартість — €835 500.

В Україну надійшла перша партія гуманітарної допомоги від Італії — 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт. 

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Загальна вага обладнання разом із пальниками, комплектуючими, фільтрами й допоміжними системами перевищує 109 тонн. Орієнтовна вартість — €835 500.

Першими допомогу отримають прифронтові області. Загалом Італія погодила передачу Україні 78 модульних і водогрійних котлів на 116 МВт. Про це домовилися президент України Володимир Зеленський і голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні. 

Друга партія гуманітарної допомоги надійде в Україну вже найближчими днями. Італійські котли можуть працювати як основні або резервні джерела тепла — для лікарень, шкіл, адміністративних будівель, об’єктів критичної інфраструктури, а також у складі міських котелень і систем "Теплокомуненерго".

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки російського удару в ніч на 20 січня. Найскладніша ситуація спостерігається не тільки в Києві.

"Найскладнішою залишається ситуація в Києві та Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській та Донецькій областях, а також в Одеській та Полтавській областях. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками в цих регіонах найдовша", - уточнили в "Укренерго".

Італіявійнаенергетикадопомога Україні

Останні матеріали

Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється