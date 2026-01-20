Перша партія італійських котлів надійшла в Україну

Орієнтовна вартість — €835 500.

В Україну надійшла перша партія гуманітарної допомоги від Італії — 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Загальна вага обладнання разом із пальниками, комплектуючими, фільтрами й допоміжними системами перевищує 109 тонн. Орієнтовна вартість — €835 500.

Першими допомогу отримають прифронтові області. Загалом Італія погодила передачу Україні 78 модульних і водогрійних котлів на 116 МВт. Про це домовилися президент України Володимир Зеленський і голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні.

Друга партія гуманітарної допомоги надійде в Україну вже найближчими днями. Італійські котли можуть працювати як основні або резервні джерела тепла — для лікарень, шкіл, адміністративних будівель, об’єктів критичної інфраструктури, а також у складі міських котелень і систем "Теплокомуненерго".

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки російського удару в ніч на 20 січня. Найскладніша ситуація спостерігається не тільки в Києві.

"Найскладнішою залишається ситуація в Києві та Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській та Донецькій областях, а також в Одеській та Полтавській областях. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками в цих регіонах найдовша", - уточнили в "Укренерго".