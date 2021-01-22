У жовтні минулого року договір був ратифікований 50 країнами, що автоматично запустило 90-денний період до набрання ним чинності 22 січня

Перший в історії договір про заборону ядерної зброї набув чинності в п'ятницю, але жодна з країн з ядерним озброєнням до нього не приєдналася.

Договір був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН в липні 2017 року, тоді його схвалили 122 держави, одна голосувала проти (Нідерланди), одна - утрималася (Сингапур), повідомляє "Європейська правда".

Однак, жодна з дев'яти країн, що володіють ядерною зброєю, - США, Росія, Велика Британія, Китай, Франція, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль - не підтримала договір.

Японія, єдина у світі країна, яка зазнала ядерних атак, також не підтримує договір. Країна відмовляється від використання та володіння ядерною зброєю, але уряд заявив, що дотримання договору нереально з ядерними та неядерними державами, які так різко розділилися щодо цього питання.

У жовтні минулого року договір був ратифікований 50 країнами, що автоматично запустило 90-денний період до набрання ним чинності 22 січня.

Станом на четвер, документ ратифікувала 61 країна. Таким чином, з п'ятниці ядерна зброя буде заборонена міжнародним правом у всіх цих країнах.

Договір вимагає, щоб усі його підписанти "ніколи і ні за яких обставин ... не розробляли, не випробовували, не виробляли, не виготовляли, не купували, не володіли ядерними запасами та іншими ядерними вибуховими пристроями".

Він також забороняє будь-яку передачу або використання ядерної зброї або ядерних вибухових пристроїв - і загрозу використання такої зброї - і вимагає від сторін просування договору в інших країнах.

Беатріс Фін, виконавчий директор Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї, зазначила, що договір є "справді, дуже важливим", оскільки він тепер буде ключовим правовим інструментом, разом з Женевськими конвенціями про поведінку щодо цивільного населення та солдатів під час війни та конвенціями про заборону хімічної та біологічної зброї та наземних мін.

Нагадаємо, що генсек НАТО закликав Росію продовжити ядерний договір з США