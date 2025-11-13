Під атакою був російський Орел

Орловську область росії в ніч проти 13 листопада атакували ракети.

Про це свідчить повідомлення в Telegram глави регіону Андрія Кличкова.

Про "ракетну небезпеку" він писав тричі.

"Ворожі атаки на Орловську область тривають – унаслідок роботи ППО кілька об'єктів знищили в повітрі, частина осколків потрапила на територію житлового сектору. Пошкоджено кілька машин, скління балконів житлових будинків і приватних домоволодінь", – повідомив Кличков.

Де саме в області це відбувається, губернатор не уточнив, але Telegram-канали повідомляють про "тривожну" ситуацію в Орлі.

Пабліки припускають, що йдеться про використання української ракети "Фламінго". Також з'явилися відео "зоряного неба" – масового падіння уламків, охоплених вогнем, на житловий квартал, пожежі й "моменту рожевої бавовни". Крім ракетної небезпеки, в Орловській області попереджали також про "небезпеку атаки БПЛА".