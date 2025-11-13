Під атакою був російський Орел
13 листопада 2025, 08:55
Скриншот з відео
Губернатор повідомив про пожежі.
Орловську область росії в ніч проти 13 листопада атакували ракети.
Про це свідчить повідомлення в Telegram глави регіону Андрія Кличкова.
Про "ракетну небезпеку" він писав тричі.
"Ворожі атаки на Орловську область тривають – унаслідок роботи ППО кілька об'єктів знищили в повітрі, частина осколків потрапила на територію житлового сектору. Пошкоджено кілька машин, скління балконів житлових будинків і приватних домоволодінь", – повідомив Кличков.
Де саме в області це відбувається, губернатор не уточнив, але Telegram-канали повідомляють про "тривожну" ситуацію в Орлі.
Пабліки припускають, що йдеться про використання української ракети "Фламінго". Також з'явилися відео "зоряного неба" – масового падіння уламків, охоплених вогнем, на житловий квартал, пожежі й "моменту рожевої бавовни". Крім ракетної небезпеки, в Орловській області попереджали також про "небезпеку атаки БПЛА".