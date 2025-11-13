Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Під атакою був російський Орел

13 листопада 2025, 08:55
Під атакою був російський Орел
Скриншот з відео
Губернатор повідомив про пожежі.
Орловську область росії в ніч проти 13 листопада атакували ракети.
 
Про це свідчить повідомлення в Telegram глави регіону Андрія Кличкова.
 
Про "ракетну небезпеку" він писав тричі. 
 
"Ворожі атаки на Орловську область тривають – унаслідок роботи ППО кілька об'єктів знищили в повітрі, частина осколків потрапила на територію житлового сектору. Пошкоджено кілька машин, скління балконів житлових будинків і приватних домоволодінь", – повідомив Кличков.
 
Де саме в області це відбувається, губернатор не уточнив, але Telegram-канали повідомляють про "тривожну" ситуацію в Орлі.
 
Пабліки припускають, що йдеться про використання української ракети "Фламінго". Також з'явилися відео "зоряного неба" – масового падіння уламків, охоплених вогнем, на житловий квартал, пожежі й "моменту рожевої бавовни". Крім ракетної небезпеки, в Орловській області попереджали також про "небезпеку атаки БПЛА".
 

 

війна в Україніросія окупанти

