Підлітки можуть переймати настрій своїх друзів, і негативний настрій заразніший за позитивний

У дослідженні взяли участь 79 підлітків-музикантів 15-19 років, які гастролювали упродовж тижня за кордоном

Підлітки можуть переймати настрій своїх друзів, і негативний настрій виявився більш заразний, ніж негативний.

Дослідження науковців з Оксфордського та Бірмінгемського університетів опублікувала Американська психологічна асоціація, повідомляє "Громадське".

У дослідженні взяли участь 79 підлітків-музикантів 15-19 років, які гастролювали упродовж тижня за кордоном. Вчені вважають, що під час гастролей підлітки дуже багато спілкуються між собою, тому це спосіб дослідити, як вони впливають одне на одного.

Під час поїздки підлітки оцінювали у щоденнику свій настрій від 1 (поганий) до 5 (дуже хороший), вказували стани свого настрою (веселий, сумний, захоплений, засмучений, спокійний, самотній, нервовий, нормальний, дратівливий, незадоволений собою, натхненний). Також вони вказували, з ким зі своїх однолітків спілкувалися.

Проаналізувавши записи учасників, науковці заявили, що підлітки здатні переймати як позитивний, так і негативний настрій своїх друзів, але негативний настрій впливає сильніше.

За словами науковців, попередні дослідження показували, що навпаки позитивний настрій заразніший, а негативний пов'язаний із соціальним відстороненням. Але це дослідження не виявило жодних доказів, що засмучені підлітки відсторонювалися від інших.

Водночас підлітки толерантні до коливання настрою своїх друзів. Як пояснюють вчені, буркотливі учасники дослідження були не менш популярні за своїх більш радісних однолітків.

Попри те, що підліток ризикує "зловити" негативний настрій друга, він також може вплинути на нього своїм позитивним настроєм і "визволити його з біди". Вчені кажуть, що це крок до розуміння того, як надати емоційну підтримку підліткам із негативним настроєм, але для цього необхідні детальніші дослідження.

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