Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Підсанкційний російський СПГ вперше прибув до Китаю – Bloomberg

08 грудня 2025, 11:07
Підсанкційний російський СПГ вперше прибув до Китаю – Bloomberg
Китай, який не визнає односторонніх санкцій, протягом останніх кількох місяців дедалі частіше купував російський газ із чорного списку.

російський експортний завод зрідженого природного газу доставив свою першу партію до Китаю з моменту запровадження санкцій США у січні. Це є черговою ознакою посилення енергетичної співпраці між Пекіном та москвою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дані, зібрані Bloomberg свідчать що судно Valera, яке в жовтні завантажило партію з об'єкта "Портова" ПАТ "Газпром" на Балтійському морі, прибуло до імпортного терміналу Бейхай на півдні Китаю в понеділок.

Як і судно, так і "Портова" були санкціоновані адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена, щоб перешкодити планам росії щодо збільшення експорту СПГ.

Китай, який не визнає односторонніх санкцій, протягом останніх кількох місяців дедалі частіше купував російський газ із чорного списку, що посилило енергетичні зв'язки між двома країнами.

Пекін також проігнорував ширші наполягання президента США Дональда Трампа щодо припинення продажу російської нафти, що, ймовірно, стане ключовою частиною торговельних переговорів між Вашингтоном і Нью-Делі цього тижня.

росія має два відносно невеликі експортні заводи ЗПГ на Балтійському морі, причому завод у Висоцьку, яким керує ПАТ "Новатек", також внесений до чорного списку США.

Ще один російський завод, що перебуває під санкціями, - об'єкт "Арктик ЗПГ 2" у Сибірі, ​​- почав постачати паливо до Бейхая наприкінці серпня.

В середині жовтня супутникові знімки показали танкер, який завантажувався на станції Портова, перевантажуючи паливо на інше судно, зареєстроване на гонконгську компанію, що базується поблизу Малайзії.

Це судно, відоме як CCH Gas, надсилало хибні сигнали місцезнаходження і було помічено супутниками поблизу Китаю минулого місяця. Де воно зараз знаходиться, незрозуміло.

КитайсанкціїСПГ

Останні матеріали

ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється