Pink Floyd зібрали для України 500 тис. фунтів стерлінгів та передадуть їх волонтерам

Зібрані кошти планується розподілити між такими організаціями, як Hospitallers The Kharkiv and Przemyśl Project, Медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри", Vostok SOS, Київ волонтерський та Лівий берег

Кошти у 500 тисяч фунтів стерлінгів,що зібрали на продажі пісні "Hey, Hey, Rise up", яку гурт Pink Floyd записав разом із фронтменом "Бумбокс" Андрієм Хливнюком, музиканти передадуть українським волонтерам для допомоги ЗСУ.

Про це повідомив автор пісень рок-групи Девід Гілмор.

Понад 450 тисяч фунтів стерлінгів на пісню Hey, Hey, Rise Up, записану 30 березня разом із Хливнюком, пожертвували слухачі.

До цієї суми учасники Pink Floyd Девід Гілмор і Нік Мейсон додали власні кошти, та збільшили суму до 500 тисяч фунтів (понад 600 тисяч доларів).

Зібрані кошти планується розподілити між такими організаціями, як Hospitallers The Kharkiv and Przemyśl Project, Медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри", Vostok SOS, Київ волонтерський та Лівий берег.

"Чудово відчувати, що ви можете зробити свій внесок у якусь із цих благодійних організацій. Подивимось, що ще ми можемо зробити цієї зими", - написав Гілмор.