Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Після поразки на виборах Ріші Сунак обрав членів "тіньового уряду" – Reuters

09 липня 2024, 13:13
Після поразки на виборах Ріші Сунак обрав членів
Деякі чиновники повернулися до тих посад, які вони обіймали в уряді до парламентських виборів минулого тижня.

Лише за декілька днів після програшу на виборах, лідер британської опозиції і колишній очільник уряду Ріші Сунак сформував "тіньовий" кабінет. При цьому деякі чиновники повернулися до тих посад, які вони обіймали в уряді до парламентських виборів минулого тижня.

Про це пише агентство Reuters.

Так, Ендрю Мітчелл у "тіньовому" кабінеті відповідатиме за зовнішню політику. При цьому колишній міністр закордонних справ Девід Кемерон не отримав міністерської посади у "тіньовому кабінеті" Сунака. Джеймс Картлідж займатиметься питаннями оборони, а Джеймс Клеверлі продовжуватиме виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ, йдеться у заяві партії.
 
"Консервативна партія пережила складні вибори, і нам важливо перегрупуватися та осмислити ці результати", – йдеться у заяві нового тимчасового голови партії Річарда Фуллера.
 
Він додав, що консервативна партія також має відверто проаналізувати свої сильні сторони по всій країні та побудувати план у сферах, де можна досягти покращень.
 
Нагадаємо, на посаду прем'єр-міністра Великої Британії 5 липня вступив лідер лейбористів Кім Стармер. Він також виступив перед своєю резиденцією на Даунінг-стріт із заявою, наголосивши на майбутніх змінах політичної сили. Того ж дня він сформував новий уряд. Заступником глави уряду та держсекретарем з питань розвитку, житлового будівництва та громад буде Анжела Райне. Крім того, новим міністром фінансів в уряді стала представниця Лейбористської партії Рейчел Рівз. Главою МЗС та міністерства оборони призначили Девіда Леммі та Джона Хілі.

 

урядвійна в УкраїніРіші Сунакросія окупанти

Останні матеріали

Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Політика
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Переклад iPress – 09 липня 2024, 12:56
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Політика
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Переклад iPress – 09 липня 2024, 11:33
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але
Політика
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але "дурнуваті" рішення командирів призводять до втрат висококваліфікованих зенітників – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 20:43
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Політика
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 12:03
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Політика
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 липня 2024, 11:37
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів
Політика
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів "радянського зразка" – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 00:40
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Політика
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 липня 2024, 15:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється