Після поразки на виборах Ріші Сунак обрав членів "тіньового уряду" – Reuters

Деякі чиновники повернулися до тих посад, які вони обіймали в уряді до парламентських виборів минулого тижня.

Лише за декілька днів після програшу на виборах, лідер британської опозиції і колишній очільник уряду Ріші Сунак сформував "тіньовий" кабінет. При цьому деякі чиновники повернулися до тих посад, які вони обіймали в уряді до парламентських виборів минулого тижня.

Про це пише агентство Reuters.

Так, Ендрю Мітчелл у "тіньовому" кабінеті відповідатиме за зовнішню політику. При цьому колишній міністр закордонних справ Девід Кемерон не отримав міністерської посади у "тіньовому кабінеті" Сунака. Джеймс Картлідж займатиметься питаннями оборони, а Джеймс Клеверлі продовжуватиме виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ, йдеться у заяві партії.

"Консервативна партія пережила складні вибори, і нам важливо перегрупуватися та осмислити ці результати", – йдеться у заяві нового тимчасового голови партії Річарда Фуллера.

Він додав, що консервативна партія також має відверто проаналізувати свої сильні сторони по всій країні та побудувати план у сферах, де можна досягти покращень.