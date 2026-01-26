Після заяв Трампа Іран готується до можливого американського удару

Іранська влада посилила заходи безпеки та перемістила аятолу Алі Хаменеї в укриття після заяв президента США.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї переїхав до укріпленого підземного укриття в Тегерані на тлі попереджень іранських силових та військових структур про зростання ймовірності американського удару найближчим часом.

Про це повідомляє газета The Jerusalem Post.

Оцінка Тегераном ризику удару США різко загострилася після останніх заяв президента США Дональда Трампа. У п’ятницю він повідомив, що американські військові кораблі прямують до вод поблизу Ірану.

"У нас є багато кораблів, що прямують до Ірану. Я сподіваюся, що нам не доведеться їх використовувати", - заявив Трамп.

У відповідь високопоставлений іранський чиновник наголосив, що будь-яка атака США буде розцінена як «тотальна війна проти Ірану». Подібну риторику іранська влада активно повторює впродовж останніх днів.

Крім того, Іранське студентське інформаційне агентство з посиланням на парламентську комісію з національної безпеки повідомило, що будь-який замах на життя Хаменеї може призвести до оголошення джихаду.

Президент Ірану Масуд Пезешкян раніше також заявляв, що удар по верховному лідеру означатиме "тотальну війну проти іранської нації".

Нові повідомлення про можливий удар США з’явилися після того, як минулого тижня Дональд Трамп сигналізував про зміну підходів до тиску на Тегеран. Водночас, попри обмеження доступу до інтернету, з Ірану продовжують надходити дані про насильство проти протестувальників.

У п’ятницю Міністерство фінансів США оголосило про запровадження додаткових санкцій проти Ірану у відповідь на дії іранської влади.

За даними іранської правозахисної організації HRANA, станом на суботу підтверджено загибель щонайменше 5 137 осіб під час заворушень, хоча реальна кількість жертв, за оцінками правозахисників, може бути значно більшою.

Зазанчимо, що під час протестів в Ірані загинуло до 30 тисяч людей.