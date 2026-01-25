Під час протестів в Ірані загинуло до 30 тисяч людей

Протести в Ірані були жорстоко придушені, але справжню кількість загиблих встановити дуже складно.

У міністерстві охорони здоров'я Ірану на умовах анонімності двоє високопоставлених співробітників сказали, що тільки за 8-9 січня, момент найвищого протистояння протестувальників і урядових сил, могли бути вбиті до 30 тисяч осіб.

Про це 25 січня пише DW з посиланням на видання Time.

За словами чиновників, масові вбивства, вчинені іранськими силами безпеки в ті дні, настільки перевантажили державну систему, що влада не справлялася з утилізацією тіл. Запаси мішків для трупів були вичерпані, а замість машин швидкої допомоги використовувалися великовантажні фури, розповіли джерела.

Демонстрації почалися наприкінці грудня 2025 року в Тегерані. Спочатку вони були викликані економічними причинами. Однак протести швидко стали носити політичний характер і поширилися по всій країні. Режим жорстко намагався їх придушити. Ночі 8 і 9 січня, за даними державних органів, зарубіжних ЗМІ та очевидців, стали найкривавішими.

Справжній масштаб насильства щодо протестувальників і точна кількість жертв досі залишається незрозумілим. Однак офіційно підтвердити кількість загиблих в Ірані складно, а то й зовсім неможливо. Очевидці та правозахисні організації повідомляють, що іранські сили безпеки по всій країні відкривали вогонь по демонстрантах. Але вимкнення інтернету і телефонного зв'язку та суворий державний контроль над висвітленням подій ускладнюють незалежну перевірку даних.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив раніше, що загальна кількість загиблих за час протестів становила 3 117 осіб. Серед них — 2427 мирних громадян і співробітників служб безпеки. Решту жертв міністр назвав "терористами".

Незалежні правозахисні структури наводять інші оцінки. Агентство Human Rights Activists News Agency (HRANA), що базується у США, повідомило, що станом на 24 січня підтвердило 5 459 смертей і перевіряє інформацію ще про 17 031 випадок.

На тлі протестів, що охопили Ісламську Республіку, і побоювань, що США можуть виконати свої погрози завдати удару по Ірану, верховного лідера Алі Хаменеї доправили в укріплений підземний бункер у Тегерані, повідомило опозиційне іранське видання Iran International.