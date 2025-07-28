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ПОЛІТИКА

Південна Корея готує багатомільярдний пакт із США для порятунку від мит

28 липня 2025, 13:46
Південна Корея готує багатомільярдний пакт із США для порятунку від мит
Фото: Reuters
У межах перемовин цього тижня міністр фінансів Південної Кореї Ку Юн-чоль має відвідати США, де, ймовірно, зустрінеться з міністром фінансів США Скоттом Бессентом 31 серпня.

Південна Корея запропонувала США багатомільярдний інвестиційний пакет в американську сферу суднобудування — це частина переговорів про торгівельну угоду. Так Південна Корея хоче уникнути високих мит Дональда Трампа.

Про це повідомляє найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на джерела в уряді.

За даними видання, міністр промисловості Кім Чон Кван у Нью-Йорку провів переговори з міністром торгівлі США Говардом Лутніком. Тоді південнокорейський політик представив пропозицію під назвою Make American Shipbuilding Great Again (укр. — "Зробимо американське суднобудування знову великим")

Назва перегукується з гаслом Дональда Трампа Make America Great Again (укр. — "Зробимо Америку знов великою"). Проєкт передбачає великі інвестиції південнокорейських приватних суднобудівників у США. Мова не лише про капіталовкладення, але й фінансову підтримку, зокрема про кредити та гарантії, які забезпечать південнокорейські інституції. Серед потенційних учасників ініціативи розглядають і державні фінансові установи, зокрема Експортно-імпортний банк Кореї.

Yonhap пише, що Лутнік, якого вважають ключовою фігурою в переговорах стосовно американських мит, позитивно відреагував на пропозицію.

У межах перемовин цього тижня міністр фінансів Південної Кореї Ку Юн-чоль має відвідати США, де, ймовірно, зустрінеться з міністром фінансів США Скоттом Бессентом 31 серпня. Сеул хоче підписати торгівельну угоду з Вашингтоном до 1 серпня, щоб уникнути 25-відсоткових мит і галузевих зборів, які адміністрація Трампа ввела на південнокорейські товари.

Мита набули чинності 9 квітня, але Трамп одразу призупинив їхню дію на 90 днів, щоб провести переговори. Згодом це призупинення продовжили, та США вже попередили: якщо сторони не домовляться, тарифи знову почнуть діяти з 1 серпня.

митаПівденна КореяСША

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