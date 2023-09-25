Південна Корея і США проведуть навчання у морі через загрози з боку КНДР

У них візьмуть участь дев'ять кораблів і два патрульні літаки з обох сторін, включаючи два південнокорейські підводні човни, есмінець ROKS Yulgok Yi I, есмінець USS Shoup Aegis і крейсер USS Robert Smalls.

У понеділок, 25 вересня, ВМС Південної Кореї та США розпочали триденні військові навчання у Східному (Японському морі) на тлі загроз із боку КНДР.



Про це повідомляє видання Yonhap.

"Ці навчання (з США) стануть можливістю для ефективного стримування ядерних і ракетних загроз Північної Кореї й відповіддю на них, а також для подальшого зміцнення об’єднаної оборонної позиції", – розповів адмірал Кім Ін Хо, який очолював південнокорейську сторону під час навчань.



Військово-морські сили Південної Кореї зазначили, що навчання протичовнової боротьби та бойової стрільби були розроблені з метою зміцнення об’єднаних оперативних можливостей і оперативної сумісності союзників на тлі нових ядерних і ракетних загроз з КНДР, включаючи нещодавній заявлений запуск космічної ракети-носія та представлення нового підводного човна.

Наразі КНДР продовжує посилювати напругу на Корейському півострові. Нещодавно влада пообіцяла запустити військовий супутник-шпигун наступного місяця після двох невдалих спроб у травні та серпні відповідно.