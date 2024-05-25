Північна Корея і росія можуть готувати масштабну військову провокацію в жовтні – NBC News

москва та Пхеньян можуть організувати "жовтневий сюрприз".

Адміністрація президента США Джо Байдена все більше стурбована тим, що розширення військового союзу російського диктатора владіміра путіна з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином може значно посилити ядерний потенціал Пхеньяна й загострити напруженість в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це розповіли шість високопоставлених американських чиновників в інтерв'ю NBC News.

Офіційні особи США, зокрема, готуються до того, що Північна Корея може вдатися до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття напередодні президентських виборів у Штатах, можливо, за наполяганням путіна.

Цей час може бути обраний для того, щоб створити неспокій в іншій частині світу, коли американці вирішуватимуть, кого відправити у Білий дім - демократа Джо Байдена чи колишнього президента республіканця Дональда Трампа.

"Ми не сумніваємося, що Північна Корея буде вдаватися до провокацій цього року. Питання лише в тому, наскільки ескалаційними вони будуть", - заявив представник американської розвідки.

США звинуватили росію у втручанні у вибори президента в 2016 році, щоб сприяти перемозі Трампа. Адміністрація Байдена мала напружені відносини з москвою, які ще більше загострилися після повномасштабного вторгнення рф в Україну в 2022 році.

Очікується, що найближчими тижнями путін відвідає Північну Корею для зустрічі з Кімом, вони можуть укласти нову угоду про розширення передачі військових технологій Пхеньяну.

Представники американської розвідки вважають, що путін надає Північній Кореї технології атомних підводних човнів і балістичних ракет в обмін на постачання Пхеньяном боєприпасів для війни проти України. КНДР передає рф більше озброєнь, ніж Європа Україні, включаючи мільйони артилерійських снарядів.

США стурбовані тим, що росія може допомогти Північній Кореї завершити останні кроки, необхідні для спуску на воду її першого підводного човна, здатного запускати ракети з ядерним озброєнням.

Незважаючи на те, що Штати неодноразово пропонували розпочати переговори з КНДР без жодних умов, протягом трьох років вони не мали суттєвого діалогу з режимом Кіма. Цього року адміністрація Байдена знову звернулася до Північної Кореї, але КНДР не відповіла.

Американські чиновники кажуть, що не мають чіткого розуміння того, які саме технології росія постачає Північній Кореї. На відміну від передачі зброї, яку можна фізично відстежити, обмін військовими технологіями не так легко виявити.

В обмін на боєприпаси, які КНДР надає москві, Північна Корея хоче, щоб рф передала їй частини балістичних ракет, літаки, ракети, бронетехніку та інші передові технології.

В останні місяці Північна Корея продовжувала просувати свою ракетну програму, включаючи випробування твердопаливного двигуна для гіперзвукової ракети та інші поступові досягнення, які в сукупності зробили її більш надійною.

Американські офіційні особи також заявили, що на одному з північнокорейських ядерних полігонів спостерігається підвищена активність, що може свідчити про підготовку до чергового випробування.

США занепокоєні, що москва може допомогти Північній Кореї у внутрішньому виробництві зброї, також дві країни можуть створити партнерство у сфері оборонно-промислової бази.

Водночас, незалежно від того, чи заохочує путін Кіма до провокаційних дій, спрямованих на створення так званого "жовтневого сюрпризу" на президентських виборах у США, чи ні, інший високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що росія може вагатися щодо такого кроку. За його словами, Китай, який також зблизився з рф, як правило, проти нестабільності в регіоні.

Проте американські офіційні особи визнають, що багато чого про альянс росії та Північної Кореї, а також те, куди він може рухатися далі — вони не знають.

Дедалі тісніші зв'язки між путіним і Кімом є значним зрушенням у порівнянні з минулим, коли росія ще співпрацювала з США, намагаючись стримувати Північну Корею. Зараз москва використовує своє право вето в Раді Безпеки ООН, щоб допомагати Пхеньяну обходити санкції, покликані обмежити його ядерну програму.