Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Північна Корея повертає війська і зброю для відкриття кордону

27 листопада 2023, 13:31
Північна Корея повертає війська і зброю для відкриття кордону
Північна Корея. Фото: AFP
Сеул також планує ввести захода, натякаючи на відновлення південнокорейських прикордонних постів поруч з кордоном.

Про це пише Bloomberg.

Північна Корея, ймовірно, направила солдатів і зброю для охорони постів біля кордону, які були закриті ще в 2018 році Південною Кореєю. 

Через напруженість у відносинах між сусідами загострилася після недавнього запуску Пхеньяном супутника-шпигуна. 

Південнокорейські військові помітили активність біля постів в демілітаризованій зоні з кінця минулого тижня. 

Міністерства оборони надав дані, де видно кілька солдатів біля невеликих постів всередині демілітаризованої зони, які встановлюють зброю.

Сеул заявив, що введе відповідні заходи, натякаючи на відновлення південнокорейських прикордонних постів поблизу кордону. 

Військові Південної Кореї виявили збільшення активності берегової артилерії Північної Кореї. 

Пять років тому Північна Корея підірвала 10 з 11 охоронних постів всередині демілітаризованої зони. 

Нинішній президент-консерватор Юн Сок Йоль скептично ставиться до угоди, укладеної його попередником, який виступав за зближення з Пхеньяном. Його уряд минулого тижня призупинив виконання частини угоди 2018 року після того, як Північна Корея вивела на орбіту супутник-шпигун, а Сеул відновив розвідувальні польоти поблизу кордону, які були припинені відповідно до угоди. 

Пізніше Північна Корея оголосила, що має намір повністю відмовитися від угоди.

 

Північна КореяКНДРПівденна Корея

Останні матеріали

Захід повинен скористатися псевдовиборами путіна. Як обернути ці вибори проти нього самого і російського режиму – Івана Страднер та Далібор Рохач
Політика
Захід повинен скористатися псевдовиборами путіна. Як обернути ці вибори проти нього самого і російського режиму – Івана Страднер та Далібор Рохач
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 12:50
Авдіївка – нова м'ясорубка росіян. Українці демонструють помірні успіхи на Херсонському та Чорноморському напрямках – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Авдіївка – нова м'ясорубка росіян. Українці демонструють помірні успіхи на Херсонському та Чорноморському напрямках – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 01:06
Чому
Політика
Чому "не програти" не означає перемогти. путін вичікує, поки Захід відмовиться від України, чи готується до прориву? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 15:57
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Політика
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 11:49
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Технології
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 09:34
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з
Політика
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з "Mein Kampf" – провідні американські медіа
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 16:54
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Технології
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 12:45
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Політика
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 09:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється