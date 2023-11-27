Північна Корея повертає війська і зброю для відкриття кордону

Сеул також планує ввести захода, натякаючи на відновлення південнокорейських прикордонних постів поруч з кордоном.

Про це пише Bloomberg.

Північна Корея, ймовірно, направила солдатів і зброю для охорони постів біля кордону, які були закриті ще в 2018 році Південною Кореєю.

Через напруженість у відносинах між сусідами загострилася після недавнього запуску Пхеньяном супутника-шпигуна.

Південнокорейські військові помітили активність біля постів в демілітаризованій зоні з кінця минулого тижня.

Міністерства оборони надав дані, де видно кілька солдатів біля невеликих постів всередині демілітаризованої зони, які встановлюють зброю.

Сеул заявив, що введе відповідні заходи, натякаючи на відновлення південнокорейських прикордонних постів поблизу кордону.

Військові Південної Кореї виявили збільшення активності берегової артилерії Північної Кореї.

Пять років тому Північна Корея підірвала 10 з 11 охоронних постів всередині демілітаризованої зони.

Нинішній президент-консерватор Юн Сок Йоль скептично ставиться до угоди, укладеної його попередником, який виступав за зближення з Пхеньяном. Його уряд минулого тижня призупинив виконання частини угоди 2018 року після того, як Північна Корея вивела на орбіту супутник-шпигун, а Сеул відновив розвідувальні польоти поблизу кордону, які були припинені відповідно до угоди.

Пізніше Північна Корея оголосила, що має намір повністю відмовитися від угоди.