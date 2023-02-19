Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету
19 лютого 2023, 16:29
Фото: fotoden.info
Пуск відбувся 18 лютого та офіційно у КНДР це підтвердили 19 лютого.
В КНДР заявили про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети.
Про це повідомляє Reuters.
Державне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що ракета Hwasong-15 влучила "у задану область" на відстані 989 км. Цією областю стале море біля західного узбережжя Японії. У польоті ракета була 1 годину, 6 хвилин і 55 секунд. Висота — 5 768 км.
Такою була відповідь КНДР на спільні військові навчання Південної Кореї, Японії та США.