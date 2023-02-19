Матеріали:
Теми:

Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету

19 лютого 2023, 16:29
Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету
Фото: fotoden.info
Пуск відбувся 18 лютого та офіційно у КНДР це підтвердили 19 лютого.

В КНДР заявили про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети.
Про це повідомляє Reuters.

Державне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що ракета Hwasong-15 влучила "у задану область" на відстані 989 км. Цією областю стале море біля західного узбережжя Японії. У польоті ракета була 1 годину, 6 хвилин і 55 секунд. Висота — 5 768 км.

Такою була відповідь КНДР на спільні військові навчання Південної Кореї, Японії та США.

Останні матеріали

Новини з-під Бахмуту. За попередньою інформацією українці контрнаступають – Том Купер
Політика
Новини з-під Бахмуту. За попередньою інформацією українці контрнаступають – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2023, 19:14
Трохи хороших новин. Важкі втрати росіян та ЗСУ відкинули росіян на попередні позиції – Том Купер
Політика
Трохи хороших новин. Важкі втрати росіян та ЗСУ відкинули росіян на попередні позиції – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2023, 23:14
Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 17:07
Захід має вийти з
Політика
Захід має вийти з "кризи невіри". І надати Україні зброю не лише для захисту, а й для перемоги – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 16:37
Україні потрібні F-16. Співпраця росії з Іраном може бути потужнішою, ніж про неї говорять зараз – Джан Касапоглу
Політика
Україні потрібні F-16. Співпраця росії з Іраном може бути потужнішою, ніж про неї говорять зараз – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 12:56
Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Політика
Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 09:32
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 17:16
Політика
"Я ставлю на перемогу України". Як триватиме та чим закінчиться війна в Україні – колишній шеф ЦРУ генерал Девід Петреус
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 13:06
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється