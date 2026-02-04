Північнокорейські військові обстрілюють прикордоння України з території Курщини – розвідка

Контингент північнокорейської армії продовжує брати участь у війні росії проти України на боці агресора. Зокрема, угруповання військ КНДР перебуває на території Курської області рф та обстрілює прикордонні громади України.

Станом на січень 2026 року угруповання КНДР перебуває на території Курської області, звідки здійснює обстріли українських прикордонних громад.

Під командуванням російських офіцерів солдати КНДР ведуть вогонь зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, виконують завдання з аеророзвідки та артилерійської розвідки, а також коригують удари РСЗВ.

Особлива увага північнокорейських військ приділяється оволодінню безпілотними технологіями та набуттю досвіду ведення сучасної війни, що є однією з ключових цілей їх участі у війні.

В межах домовленостей москви та Пхеньяна регулярно проводиться ротація військовослужбовців КНДР, дислокованих у Курській області.

З початку їх участі у війні проти України до Північної Кореї вже повернулися близько трьох тисяч солдатів, набувши досвіду, який потім передають як військові інструктори решті армії КНДР.