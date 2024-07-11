План Макрона відправити військових інструкторів в Україну після виборів зазнав краху – Bloomberg

Президент Литви заявляє, що Макрон не робить кроків для просування цієї ініціативи.

Головний партнер Еммануеля Макрона у пропозиції щодо розгортання військових інструкторів в Україні поставив під сумнів її перспективи після того, як французький президент був ослаблений нещодавніми виборами в його країні. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що план не отримав широкої підтримки, і без досягнення консенсусу "ідея, швидше за все, залишиться нереалізованою".

Про це він сказав в інтерв'ю агентству Bloomberg в кулуарах саміту лідерів НАТО у Вашингтоні 10 липня.

"Ми не бачимо, щоб президент Макрон робив подальші кроки для досягнення цієї ідеї", — сказав він.

Науседа вважає, що політичні потрясіння у Франції є несприятливими для України, додавши, що "подібні ініціативи будуть піддаватися — і вже піддаються сумніву". На святкуванні Дня висадки 7 червня Макрон заявив, що працює над створенням коаліції для відправки інструкторів до України у відповідь на прохання Києва про підтримку. Але це було за кілька днів до виборів до Європейського парламенту 9 червня, які змінили його політичні плани.

Макрон призначив позачергові парламентські вибори після того, як ультраправі розгромили його партію на загальноєвропейському голосуванні. Хоча ультраправі опустилися на третє місце, перемогу здобула коаліція лівих партій, а це означає, що Макрон може бути змушений працювати з прем'єр-міністром, який не належить до його центристського альянсу.

Французький урядовець заявив, що ідея відправити інструкторів в Україну залишається в силі, і нагадав, що двостороння угода про безпеку з Києвом була схвалена в парламенті на початку цього року за підтримки як лівих, так і правих. Співрозмовник додав, що останнє слово у зовнішній політиці залишається за президентом.

Ідея французького президента щодо інструкторів викликала неоднозначну реакцію. У той час як деякі європейські чиновники схвалили її, інші застерігають від ризику втягування членів НАТО у ширшу війну з Кремлем.

"Союзники по НАТО вже відправили в Україну обмежену кількість інструкторів. Більш масштабні навчання, організовані союзниками по НАТО, відбуваються за межами країни, в тому числі в сусідній Польщі", — пише агентство.