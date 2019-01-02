Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Платіжний баланс України четвертий рік поспіль зведено з профіцитом

Приплив валюти забезпечили за рахунок запозичень
Профіцит платіжного балансу України у 2018 році склав $2,9 млрд.
Платіжний баланс України четвертий рік поспіль зведено з профіцитом Фото: gettyimages.com

"Позитивне сальдо платіжного балансу фіксується четвертий рік поспіль. Зокрема, торік передусім завдяки значному припливу капіталу на фінансовий рахунок: отримання офіційного фінансування від міжнародних партнерів і залучення на зовнішніх ринках", йдеться в прес-релізі Національного банку.

Сальдо платіжного балансу відображає співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон. Він складається з двох рахунків - поточного і фінансового. Перший відображає переважно обіг товарів і послуг, другий - обіг інвестицій і капіталів. Позитивне сальдо свідчить про те, що надходження валюти з-за кордону перевищує її відтік.

Дефіцит поточного рахунку зріс до 4,7 млрд доларів через погіршення балансу в торгівлі товарами. Їх експорт за рік виріс на 9,2%, до 43,3 млрд доларів, тоді як імпорт - на 14% до 56,3 млрд.

У торгівлі послугами спостерігається перевищення експорту над імпортом на 1,5 млрд доларів. Обсяг експорту послуг зріс на 10,6% переважно за рахуно/к послуг IT-сектору, переробки давальницької сировини і туризму. Зростання імпорту послуг було дещо повільнішим (8,0%) і забезпечене збільшенням витрат українців, які виїжджали за кордон, і збільшеним попитом на транспортні й інші ділові послуги.

Чистий приплив капіталу на фінансовий рахунок виріс до 7,5 млрд доларів (порівняно з 5 млрд доларів у 2017 році).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну склав 2,4 млрд доларів у 2018 році, тоді як у 2017 році він становив 2,6 млрд доларів.

Нагадаємо, Національний банк України не став змінювати розмір облікової ставки і залишив її на рівні 18% річних.

Перспективи економіки України покращилися в результаті співробітництва з МВФ.

На думку фахівців ЄБРР, виконання нової угоди stand-by дозволить забезпечити Україну необхідним зовнішнім фінансуванням і зберегти макроекономічну стабільність в 2019 році. 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 02 2019 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.