Платіжний баланс України четвертий рік поспіль зведено з профіцитом
"Позитивне сальдо платіжного балансу фіксується четвертий рік поспіль. Зокрема, торік передусім завдяки значному припливу капіталу на фінансовий рахунок: отримання офіційного фінансування від міжнародних партнерів і залучення на зовнішніх ринках", - йдеться в прес-релізі Національного банку.
Сальдо платіжного балансу відображає співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон. Він складається з двох рахунків - поточного і фінансового. Перший відображає переважно обіг товарів і послуг, другий - обіг інвестицій і капіталів. Позитивне сальдо свідчить про те, що надходження валюти з-за кордону перевищує її відтік.
Дефіцит поточного рахунку зріс до 4,7 млрд доларів через погіршення балансу в торгівлі товарами. Їх експорт за рік виріс на 9,2%, до 43,3 млрд доларів, тоді як імпорт - на 14% до 56,3 млрд.
У торгівлі послугами спостерігається перевищення експорту над імпортом на 1,5 млрд доларів. Обсяг експорту послуг зріс на 10,6% переважно за рахуно/к послуг IT-сектору, переробки давальницької сировини і туризму. Зростання імпорту послуг було дещо повільнішим (8,0%) і забезпечене збільшенням витрат українців, які виїжджали за кордон, і збільшеним попитом на транспортні й інші ділові послуги.
Чистий приплив капіталу на фінансовий рахунок виріс до 7,5 млрд доларів (порівняно з 5 млрд доларів у 2017 році).
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну склав 2,4 млрд доларів у 2018 році, тоді як у 2017 році він становив 2,6 млрд доларів.
Нагадаємо, Національний банк України не став змінювати розмір облікової ставки і залишив її на рівні 18% річних.
Перспективи економіки України покращилися в результаті співробітництва з МВФ.
На думку фахівців ЄБРР, виконання нової угоди stand-by дозволить забезпечити Україну необхідним зовнішнім фінансуванням і зберегти макроекономічну стабільність в 2019 році.
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