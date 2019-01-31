НБУ втретє поспіль не змінив облікової ставки та залишив її на рівні 18% річних
Зазначається, що відповідне рішення ухвалили з метою зменшення інфляції в України до 5% у 2020 році.
"Національний банк свідомо обрав тривалий шлях повернення інфляції до цілі, щоб мінімізувати втрати для економічного зростання. Таке балансування між необхідністю приведення інфляції до цілі та підтримкою економічного зростання є відображенням гнучкості режиму інфляційного таргетування", - повідомляють у Нацбанку, пояснюючи рішення правління не знижувати облікової ставки в України на початку 2019 року.
Відповідно до оновленого прогнозу Нацбанку, до кінця 2019 року рівень інфляції в Україниі має зменшитись до 6,3%, а висока облікова ставка має цьому сприяти.
Водночас причиною того, що облікову ставку вирішили не знижувати стало те, що на кінець 2018 року у Нацбанку прогнозували зростання цін на 6:, а вони зросли на 9,8%. Причиною цього там вважають те, що зросли регульовані державою ціни, витрати підприємств на зарплати працівникам, зростання світових цін на нафту та неврожай овочів в Україні.
Нагадаємо, перспективи економіки України покращилися в результаті співробітництва з МВФ.
На думку фахівців ЄБРР, виконання нової угоди stand-by дозволить забезпечити Україну необхідним зовнішнім фінансуванням і зберегти макроекономічну стабільність в 2019 році.
Також у звіті наводиться прогноз темпів економічного зростання України - 3,5% на 2018 року і 3,0% у 2019 році. Для порівняння, у 2017 році цей показник становив 2,5%.
Нагадаємо, що за даними Держстату, протягом 2018 року рівень інфляції в Україні склав 9,8%.
Облікова ставка — це один з основних індикаторів економіки. Вона являє собою відсоток, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.