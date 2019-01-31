НБУ втретє поспіль не змінив облікової ставки та залишив її на рівні 18% річних

Національний банк України не став змінювати розмір облікової ставки т залишив її на рівні 18% річних.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили з метою зменшення інфляції в України до 5% у 2020 році.

"Національний банк свідомо обрав тривалий шлях повернення інфляції до цілі, щоб мінімізувати втрати для економічного зростання. Таке балансування між необхідністю приведення інфляції до цілі та підтримкою економічного зростання є відображенням гнучкості режиму інфляційного таргетування", - повідомляють у Нацбанку, пояснюючи рішення правління не знижувати облікової ставки в України на початку 2019 року.

Відповідно до оновленого прогнозу Нацбанку, до кінця 2019 року рівень інфляції в Україниі має зменшитись до 6,3%, а висока облікова ставка має цьому сприяти.

Водночас причиною того, що облікову ставку вирішили не знижувати стало те, що на кінець 2018 року у Нацбанку прогнозували зростання цін на 6:, а вони зросли на 9,8%. Причиною цього там вважають те, що зросли регульовані державою ціни, витрати підприємств на зарплати працівникам, зростання світових цін на нафту та неврожай овочів в Україні.

Нагадаємо, перспективи економіки України покращилися в результаті співробітництва з МВФ.

На думку фахівців ЄБРР, виконання нової угоди stand-by дозволить забезпечити Україну необхідним зовнішнім фінансуванням і зберегти макроекономічну стабільність в 2019 році.

Також у звіті наводиться прогноз темпів економічного зростання України - 3,5% на 2018 року і 3,0% у 2019 році. Для порівняння, у 2017 році цей показник становив 2,5%.

Нагадаємо, що за даними Держстату, протягом 2018 року рівень інфляції в Україні склав 9,8%.

Облікова ставка — це один з основних індикаторів економіки. Вона являє собою відсоток, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам.