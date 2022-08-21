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Поліція затримала пенсіонерку, яка продала арендовану квартиру в Києві за 1,5 мільйони гривень

Під час проживання в оселі жінка отримала доступ до оригіналів правовстановлюючих документів, зняла їх копії, після чого, виготовила нові з підробленими даними на своє ім’я
Поліція затримала пенсіонерку, яка продала арендовану квартиру в Києві за 1,5 мільйони гривень

Слідчі поліції Києва спільно із співробітниками Департаменту карного розшуку Національної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили 77-річну мешканку Житомирської області у шахрайському заволодінні грошима та квартирою. 

Про це повідомляє пресслужба столичної Нацполіції.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що підозрювана, маючи умисел на заволодіння майном, орендувала у столиці квартиру:

"Під час проживання в оселі жінка отримала доступ до оригіналів правовстановлюючих документів, зняла їх копії, після чого, виготовила нові з підробленими даними на своє ім’я. В подальшому пенсіонерка, видаючи себе за законну власницю, знайшла добросовісних клієнтів, які виявили бажання придбати майно. У ході укладання договору купівлі-продажу фігурантка пред’явила нотаріусу та потенційним покупцям підроблені документи: паспорт іншої громадянки України, свідоцтво про право на спадщину та витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі. Уклавши договір з клієнтами шляхом обману, жінка таким чином заволоділа 1,5 мільйонами гривень", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків у Києві та Житомирській області, у тому числі і за місцем мешкання порушниці. У результаті вилучено підроблені документи, мобільні телефони та чорнові записи.

Слідчі за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України - використання завідомо підробленого документа та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Суд обрав правопорушниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років.

Також поліцейські проводять заходи по встановленню організатора злочинної схеми. 

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21 08 2022 12:43
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