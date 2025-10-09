Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща інвестує понад €57 млн у розвиток прикордонної інфраструктури з Україною

09 жовтня 2025, 18:56
Фото: з вільного доступу
Польща інвестує понад 57 млн євро у розбудову автомобільної і залізничної інфраструктури у польсько-українському прикордонні.

Про це повідомило Міністерство фондів і регіональної політики країни.

Польща виділить 52,5 млн євро на польсько-українські інвестиції в автомобільні та залізничні шляхи з програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027. 

Також очікується, що 5,1 млн євро піде на невеликі проєкти, пов'язані з циркулярною економікою.

У міністерстві підкреслили, що завдяки цим інвестиціям у дорожнє та залізничне сполучення на кордоні покращиться безпека дорожнього руху, скоротиться час подорожі для мешканців, а вантажні перевезення стануть швидшими та безпечнішими.

Як зазначається, Моніторинговий комітет програми Interreg NEXT Poland-Ukraine 2021-2027 ухвалив рішення про співфінансування шести нових проєктів.

До них входять чотири дорожні проєкти, на які виділили 41,85 млн євро. Завдяки цим коштам будуть модернізовані обласні дороги на польській стороні в околицях Августова, Томашува-Любельського, Соколова-Підляського та Крощенка.

Завдяки іншому проєкту вартістю 10,72 млн євро ми відремонтуємо колії на лінії 101 та на станції Верхрата на польській стороні. Українська сторона модернізує залізничну станцію у Львові.

Міністерство також заявило про фінансування на суму 9,7 млн євро проєкту з модернізації доріг поблизу Августова та Ковеля з українського боку кордону. 

Ще 7,4 млн євро буде виділено на покращення сполучення в Томашеві-Любельському та Клевані з українського боку кордону для швидшого й безпечнішого перевезення товарів та пасажирів.

У Мазовецькому воєводстві й Тернопільській області за 8,1 млн євро здійснюватиметься будівництво нової ділянки дороги в Соколові Підляському та реконструкція мосту в Теребовлі.

Крім того, 16,5 млн євро буде виділено на реконструкцію доріг до прикордонного пункту "Крощенко – Смільниця", а також у Болехові (Івано-Франківська область), Нагірному (Львівська область) та Жорнаві (Закарпаття).

кордонПольща

