Польща передала Україні 250 танків Т-72 – Моравецький
Польща вже передала Збройним силам України 250 радянських танків Т-72.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"Польща вже поставила 250 пострадянських танків. Також ми плануємо поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard", - сказав він.
За його словами, Польща, як і раніше, активно підтримуватиме Україну. Прем'єр-міністр зазначив, що у майбутньому Польща передасть 60 модернізованих Т-72 та PT-91 Twardy.
PT-91 Twardy -польський основний бойовий танк третього покоління, заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1.
Т-72- основний бойовий танк другого покоління, розроблений в СРСР. Прийнятий на озброєння радянської армії у 1973 році. За 30 років виробництва виконано 14 основних модифікацій.