Польща підтримала ініціативу Зеленського щодо зустрічі з Навроцьким

Наразі дата зустрічі лідерів опрацьовується, додали там.

Учора президент Володимир Зеленський запросив в Україну главу Польщі Кароля Навроцького, додаючи, що сам він також готовий приїхати у Варшаву для зустрічі з колегою. Голова Бюро міжнародної політики канцелярії польського президента Марчин Пшидач похвалив ініціативу Києва, мовляв, приємно, що відносини між державами залишаються важливими для Зеленського.

Він додав, що наразі дата зустрічі президентів опрацьовується.

"Для нас також важливі добросусідські відносини з Україною, засновані на взаємній повазі. Ми працюємо над датою зустрічі президентів у Варшаві в рамках відкритих і активних дипломатичних контактів", – наголосив Пшидач.