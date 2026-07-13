Польща поставила крапку у питанні миротворців в Україні

У Варшаві вже назвали формат, який вважають прийнятним.

Можлива миротворча місія в Україні може отримати підтримку Польщі, але без участі її військових.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед зустріччю Коаліції охочих у Парижі.

"Ми готові надати логістичну платформу для можливої миротворчої операції в Україні, але участь польської армії в такій операції була б недоцільною", – заявив Сікорський.

Водночас глава польської дипломатії наголосив, що Варшава вважає участь США у підтримці України та майбутній системі гарантій безпеки "бажаною і дуже важливою". За його словами, саме Україна має право визначати власне майбутнє, зокрема формат міжнародної підтримки та гарантій безпеки після завершення війни.