Польща та Німеччина ухвалили рішення щодо системи Patriot

Комплекс протиповітряної оборони не передаватимуть Україні.

Про це повідомляє міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Після розмови з Міністерством оборони Німеччини, я з розчаруванням прийняв рішення відмовитися від підтримки України", – йдеться у повідомленні.

Блащак зазначив, що розгортання систем ППО Patriot у західних регіонах України посилило б безпеку поляків та українців.

"Тож ми приступаємо до робочих домовленостей щодо розміщення пускових установок у Польщі та підключення їх до нашої командної системи", – додав міністр оборони.

Нагадаємо, що Польща попросила Німеччину надати Patriot Україні, аби захисники небо від ракет. Проте Німеччина зазначила, що дані системи ППО призначені лише для країн-членів НАТО.