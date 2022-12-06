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Польща та Німеччина ухвалили рішення щодо системи Patriot

06 грудня 2022, 21:39
Польща та Німеччина ухвалили рішення щодо системи Patriot
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Комплекс протиповітряної оборони не передаватимуть Україні.

Про це повідомляє міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Після розмови з Міністерством оборони Німеччини, я з розчаруванням прийняв рішення відмовитися від підтримки України", – йдеться у повідомленні. 

Блащак зазначив, що розгортання систем ППО Patriot у західних регіонах України посилило б безпеку поляків та українців.

"Тож ми приступаємо до робочих домовленостей щодо розміщення пускових установок у Польщі та підключення їх до нашої командної системи",  додав міністр оборони.

Нагадаємо, що Польща попросила Німеччину надати Patriot Україні, аби захисники небо від ракет. Проте Німеччина зазначила, що дані системи ППО призначені лише для країн-членів НАТО.

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