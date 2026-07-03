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Польські МіГи, які мали передати Україні, після зриву угоди виводитимуть з експлуатації

03 липня 2026, 08:07
Польські МіГи, які мали передати Україні, після зриву угоди виводитимуть з експлуатації
Очікується що виведення з експлуатації буде поступовим.
Міністерство оборони Польщі вирішило виводити з експлуатації літаки МіГ-29, які мали направити до України в обмін на технології безпілотників, але угода не набула чинності.
 
Про це пише видання Wirtualna Polska з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
 
"Оскільки літаки МіГ-29 досягнуть своїх цільових термінів служби та не буде перспектив їхньої подальшої модернізації у Збройних силах Польщі, вони періодично будуть виводитися з озброєння Збройних сил Польщі", – повідомили у міністерстві.
 
Очікується що виведення з експлуатації буде поступовим, Міністерство оборони відмовилося надати подробиці, коли це станеться.
 
Є також питання про майбутнє самої 22 бази тактичної авіації на схід від міста Мальборк, яка є домівкою для винищувачів МіГ-29. У Міністерстві відповіли, що "аеропорт Мальборк є важливою інфраструктурою безпеки для Польщі та продовжуватиме працювати, обслуговуючи як гелікоптери, так і літаки, включаючи союзні".
 
Нагадаємо, що Польща заявила, що Україна не виконала домовленостей щодо передачі технологій дронів в обмін на винищувачі МіГ-29, але водночас продає безпілотники Кувейту.
війна в УкраїніМіГ-29росія окупанти

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