Польські МіГи, які мали передати Україні, після зриву угоди виводитимуть з експлуатації

Очікується що виведення з експлуатації буде поступовим.

Міністерство оборони Польщі вирішило виводити з експлуатації літаки МіГ-29, які мали направити до України в обмін на технології безпілотників, але угода не набула чинності.

Про це пише видання Wirtualna Polska з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Оскільки літаки МіГ-29 досягнуть своїх цільових термінів служби та не буде перспектив їхньої подальшої модернізації у Збройних силах Польщі, вони періодично будуть виводитися з озброєння Збройних сил Польщі", – повідомили у міністерстві.

Очікується що виведення з експлуатації буде поступовим, Міністерство оборони відмовилося надати подробиці, коли це станеться.

Є також питання про майбутнє самої 22 бази тактичної авіації на схід від міста Мальборк, яка є домівкою для винищувачів МіГ-29. У Міністерстві відповіли, що "аеропорт Мальборк є важливою інфраструктурою безпеки для Польщі та продовжуватиме працювати, обслуговуючи як гелікоптери, так і літаки, включаючи союзні".

Нагадаємо, що Польща заявила, що Україна не виконала домовленостей щодо передачі технологій дронів в обмін на винищувачі МіГ-29, але водночас продає безпілотники Кувейту.