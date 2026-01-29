Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польський повітряний простір порушили об’єкти з білорусі

29 січня 2026, 10:11
Польський повітряний простір порушили об’єкти з білорусі
Фото: з відкритих джерел
Військові зафіксували нічне вторгнення об’єктів з боку бр та тимчасово обмежили цивільний рух у Підляському воєводстві.

Польські військові повідомили, що в ніч на 28 січня до повітряного простору країни проникли об’єкти, що летіли з боку Білорусі. 

Про це інформує Оперативне командування Збройних сил Польщі написао в X (Twitter)

"У середу, 28 січня 2026 року, вночі було зафіксовано вторгнення в польський повітряний простір об’єктів, що наближалися з боку Білорусі. Політ усіх об’єктів безперервно відстежувався військовими радіолокаційними системами", - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення безпеки тимчасово обмежили цивільний рух у частині повітряного простору над Підляським воєводством. Військові уточнили, що об’єкти, ймовірно, були метеорологічними повітряними кулями і не становили загрози.

В командуванні підкреслили, що подібні інциденти відносяться до переліку гібридних дій на східному напрямку. 

"Ситуація постійно моніториться, а сили і засоби Збройних сил залишаються готовими захищати повітряний простір Польщі", - зазначили у Х Оперативному командуванні.

Лише тиждень тому Польща зафіксувала підвищену активність БпЛА біля білоруського кордону.

 

