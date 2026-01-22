Польща зафіксувала підвищену активність БпЛА біля білоруського кордону

У Варшаві заявили, що інциденти можуть бути частиною гібридних дій Мінська.

Польські військові заявили, що ввечері 21 січня зафіксували підвищену активність безпілотних літальних апаратів малого розміру в районі польсько-білоруського кордону.

Про це йдеться у заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.

У командуванні зазначили, що військові безперервно відстежували рух дронів за допомогою радіолокаційних систем. За офіційною інформацією, загрози безпеці повітряного простору Польщі виявлено не було.

Водночас у заяві підкреслюється, що подібні інциденти розглядаються як елемент гібридних дій з боку білорусі.

"Подібні інциденти є частиною гібридних дій, що здійснюються білоруською стороною з метою дестабілізації безпекової ситуації та випробування системи оборони повітряного простору Республіки Польща", – йдеться в повідомленні.

В Оперативному командуванні також запевнили, що разом із підпорядкованими силами постійно моніторять ситуацію на східному кордоні та перебувають у готовності реагувати на можливі загрози.