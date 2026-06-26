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Помер ексміністр оборони рф та соратник путіна Сергій Іванов

26 червня 2026, 16:46
Помер ексміністр оборони рф та соратник путіна Сергій Іванов
з вільних джерел
Він обіймав ключові посади в російській владі.

На 74-му році життя помер колишній міністр оборони рф та ексголова Адміністрації президента Сєргєй Іванов.

Про це повідомляє пресслужба баскетбольної Єдиної ліги ВТБ, де він займав посаду почесного президента. Причини смерті наразі не уточнюються.

Іванов належав до найближчого оточення путіна та вважався одним із лідерів клану "пітерських чекістів" – їхнє знайомство розпочалося ще в середині 1970-х під час спільної служби в Першому головному управлінні КДБ СРСР по Ленінграду. Після того як путін у 1998 році очолив ФСБ, він одразу призначив Іванова своїм першим заступником.

Протягом подальшої кар'єри Іванов незмінно обіймав ключові посади в російській владі: був секретарем Ради безпеки, першим в історії цивільним міністром оборони (2001–2007) та керівником Адміністрації президента (2011–2016). До 2008 року його розглядали як головного наступника путіна на посаді президента, доки вибір не впав на Дмітрія Медведєва.

Останні роки Іванов перебував у відносному політичному затінку на посаді спецпредставника президента з питань екології та транспорту. У лютому 2026 року путін звільнив його з цієї посади та виключив зі складу Радбезу рф.

Владімір ПутінСергій Іванов

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