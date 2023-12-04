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Помер співавтор Акта проголошення незалежності України

04 грудня 2023, 09:04
Помер співавтор Акта проголошення незалежності України
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Вчора помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України, один із засновників Народного руху України Леонтій Сандуляк.

Про це Чернівецька обласна рада написала на Facebook-сторінці.

"На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк – перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, почесний громадянин міста Чернівці", - йдеться в дописі. 

Чернетку Акта проголошення незалежності України вранці 23 серпня 1991 року написав Левко Лук’яненко у співавторстві з Леонтієм Сандуляком.

Нагадаємо, що Левко Лук'яненко помер 7 липня 2018 року.

 

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