Помер співавтор Акта проголошення незалежності України
Про це Чернівецька обласна рада написала на Facebook-сторінці.
"На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк – перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, почесний громадянин міста Чернівці", - йдеться в дописі.
Чернетку Акта проголошення незалежності України вранці 23 серпня 1991 року написав Левко Лук’яненко у співавторстві з Леонтієм Сандуляком.
Нагадаємо, що Левко Лук'яненко помер 7 липня 2018 року.