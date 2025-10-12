Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Понад половина росії охоплена паливною кризою

12 жовтня 2025, 18:37
Понад половина росії охоплена паливною кризою
Фото: epravda.com
Причина це атаки українських дронів на НПЗ, які вивели з ладу щонайменше 10% потужностей галузі.

Щонайменше 57 регіонів росії зіткнулися з дефіцитом пального, викликаним масованими атаками України на нафтопереробні заводи. У низці областей виникли перебої з постачанням товарів, а бензин видають по талонах.

Про це йдеться у розслідуванні BBC.

Згідно з матеріалом, проблеми з пальним у росії почали проявлятися ще в серпні, але переросли з сезонних у системну кризу після серії українських ударів дронами по нафтопереробній інфраструктурі рф.

Першим постраждав Далекий Схід, де два головні НПЗ не змогли забезпечити потреби регіонів. У Забайкаллі, Приморському краї та на Сахаліні бензин почали відпускати по талонах. Ще складніша ситуація в окупованому Криму, де бензин видають у кількості до 20 літрів на авто, оскільки все паливо доводиться завозити з материка.

Найбільші труднощі відчувають віддалені регіони з нерозвиненою логістикою — туди ускладнене постачання продуктів і товарів першої необхідності. У той же час москва та центральна росія залишаються відносно стабільними, хоча і там фіксуються перебої з бензином.

Причиною дефіциту є удари українських БПЛА по НПЗ:

  • у серпні — 14 атак,

  • у вересні — 8,

  • з початку жовтня — щонайменше 4 нових удари.

У 2025 році під прицілом опинилися 21 з 38 ключових російських НПЗ, багато з яких атакували неодноразово. За оцінками експертів, понад 10% переробної потужності росії виведено з ладу, а деякі підприємства частково або повністю зупинили роботу.

На тлі цього Кремль був змушений заборонити експорт пального, щоби хоч якось стабілізувати внутрішній ринок.

"Найефективніші санкції це вогонь на російських нафтозаводах", - заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи удари по НПЗ. 

За його словами, обмеження в роботі нафтової галузі напряму впливають на здатність РФ фінансувати війну.

Попри масштаб проблем, офіційна російська влада продовжує наполягати на версії про "сезонну нестачу" та "важку логістику", а Росстат визнав зростання цін на бензин на 10% з початку року.

російські чиновники заспокоюють громадян, запевняючи, що дефіцит "тимчасовий", а населення "має набратися терпіння". Водночас державні медіа переважно замовчують ситуацію, уникаючи згадок про кризу.

 

Росіяпаливовійна

