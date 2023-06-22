Попри санкції росія змогла отримати літаки Boeing

Авіакомпанія рф "Аерофлот" поповнить парк двома літаками виробництва Boeing 737-900ER.

Авіалайнери прибули до московського аеропорту "Шереметьєво", раніше повітряні судна виконували рейси індонезійської авіакомпанії Lion Air.

Про це повідомляє avianews.com.

Літаки збираються ставити на рейси дочірньої компанії "росія" із середини липня, сказав гендиректор "Аерофлоту" Сергій Олександровський і додав, що авіалайнери є "досить свіжими".

Після закінчення високого сезону їх експлуатуватимуть у "Аерофлоті".

Обидва Boeing є власністю російської Державної транспортної лізингової компанії. Лайнери випущені чотири роки тому: в кінці 2019 року. Раніше їх експлуатував індонезійський лоукостер Lion Air.

Зазначається, що через західні санкції російська лізингова компанія не змогла продовжити контракт з індонезійським перевізником і почала пропонувати літаки російським авіакомпаніям, однак ціна була завищена у 2-3 рази.

На літаки претендували авіакомпанії S7 Airlines та Іжавіа, але поступилися літаками Аерофлоту.

У Lion Air літаки Boeing 737-900ER використовували у максимальному компонуванні на 215 місць лише з салоном економ-класу. Після завершення польотів із Росією в Аерофлоті планують відправити авіалайнер на перекомпонування салону.

Зараз у флоті Аерофлоту є лише Boeing та Airbus, на які накладено санкції.