Порошенко таки виїхав за кордон - Ар’єв

Порошенка випустили в Нідерланди на саміт Європейської народної партії - найбільшого партійного об‘єднання Євросоюзу, у якому Європейська солідарність є асоційованим членом

Лідер «Європейської солідарності», експрезидент Петро Порошенко виїхав за кордон, щоб узяти участь у саміті Європейської народної партії.

Про це народний депутат від фракції "Євросолідарність" Володимир Ар'єв написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Порошенка випустили в Нідерланди на саміт Європейської народної партії - найбільшого партійного об‘єднання Євросоюзу, у якому Європейська солідарність є асоційованим членом», - зазначив Ар’єв.

Політик підкреслив, що рух до Євросоюзу і НАТО - нині головна мета для всієї України і ділитися у цих питаннях на владу і опозицію просто шкідливо для держави.

Як повідомлялося, Порошенко раніше також намагався перетнути держкордон як член офіційної делегації Верховної Ради для участі у ПА НАТО. Однак прикордонники у пункті перетину «Рава-Руська» увечері 27 травня не пропустили його. Як заявила співголова фракції "Євросолідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці, "без пояснення причин", хоча "відповідне розпорядження про відрядження підписано Головою ВР Русланом Стефанчуком".

Пізніше ЗМІ повідомили, що підставою відмови у виїзді Порошенку прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа - не зчитувався QR-код.

Прикордонники 28 травня вдруге за два дні не випустили Порошенка за кордон, де він у Вільнюсі планував взяти участь Парламентській асамблеї НАТО.