НОВИНИЛідер «Європейської солідарності», експрезидент Петро Порошенко виїхав за кордон, щоб узяти участь у саміті Європейської народної партії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко таки виїхав за кордон - Ар’єв
Порошенка випустили в Нідерланди на саміт Європейської народної партії - найбільшого партійного об‘єднання Євросоюзу, у якому Європейська солідарність є асоційованим членом
Фото: з вільних джерел
Про це народний депутат від фракції "Євросолідарність" Володимир Ар'єв написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Порошенка випустили в Нідерланди на саміт Європейської народної партії - найбільшого партійного об‘єднання Євросоюзу, у якому Європейська солідарність є асоційованим членом», - зазначив Ар’єв.
Політик підкреслив, що рух до Євросоюзу і НАТО - нині головна мета для всієї України і ділитися у цих питаннях на владу і опозицію просто шкідливо для держави.
Як повідомлялося, Порошенко раніше також намагався перетнути держкордон як член офіційної делегації Верховної Ради для участі у ПА НАТО. Однак прикордонники у пункті перетину «Рава-Руська» увечері 27 травня не пропустили його. Як заявила співголова фракції "Євросолідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці, "без пояснення причин", хоча "відповідне розпорядження про відрядження підписано Головою ВР Русланом Стефанчуком".
Пізніше ЗМІ повідомили, що підставою відмови у виїзді Порошенку прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа - не зчитувався QR-код.
Прикордонники 28 травня вдруге за два дні не випустили Порошенка за кордон, де він у Вільнюсі планував взяти участь Парламентській асамблеї НАТО.
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