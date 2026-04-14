Послаблення санкцій США дозволило росії заробити мільярди на нафті – NYT

Послаблення санкцій майже не вплинуло на зниження світових цін на нафту.

Міністерство фінансів минулого місяця надало росії та Ірану місячне послаблення санкцій, які обмежували продаж нафти. Це дозволяло покупцям у різних країнах легально купувати нафту, яку США раніше внесли до санкційного списку.

Про це пише NYT.

Зокрема, для росії цей виняток завершився в суботу, 11 квітня, а тимчасовий дозвіл для Ірану на продаж нафти діє до 19 квітня.

Зазначається, що послаблення санкцій щодо росії викликало суперечки, оскільки воно фактично призупинило багаторічний економічний тиск США, запроваджений у відповідь на вторгнення росії в Україну. москва обмінюється військовою розвідувальною інформацією з Іраном у протистоянні зі Сполученими Штатами та додатково виграє від високих цін на нафту.

За оцінками енергетичних аналітиків, завдяки звільненню від оподаткування, росія щодня отримувала понад 100 мільйонів доларів додаткових доходів від продажу нафти. Зокрема, у квітні до бюджету москви надійшло щонайменше 12,8 мільярда доларів податкових надходжень із нафтогалузі — це приблизно вдвічі більше, ніж у березні.

Водночас послаблення санкцій майже не вплинуло на зниження світових цін на нафту. Значну частину російської нафти перевозять танкери так званого тіньового флоту, які часто не мають позначок і дозволяють обходити міжнародні обмеження.