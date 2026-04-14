Послаблення санкцій США дозволило росії заробити мільярди на нафті – NYT

14 квітня 2026, 10:23
Послаблення санкцій майже не вплинуло на зниження світових цін на нафту.

Міністерство фінансів минулого місяця надало росії та Ірану місячне послаблення санкцій, які обмежували продаж нафти. Це дозволяло покупцям у різних країнах легально купувати нафту, яку США раніше внесли до санкційного списку.

Про це пише NYT.

Зокрема, для росії цей виняток завершився в суботу, 11 квітня, а тимчасовий дозвіл для Ірану на продаж нафти діє до 19 квітня. 

Зазначається, що послаблення санкцій щодо росії викликало суперечки, оскільки воно фактично призупинило багаторічний економічний тиск США, запроваджений у відповідь на вторгнення росії в Україну. москва обмінюється військовою розвідувальною інформацією з Іраном у протистоянні зі Сполученими Штатами та додатково виграє від високих цін на нафту.

За оцінками енергетичних аналітиків, завдяки звільненню від оподаткування, росія щодня отримувала понад 100 мільйонів доларів додаткових доходів від продажу нафти. Зокрема, у квітні до бюджету москви надійшло щонайменше 12,8 мільярда доларів податкових надходжень із нафтогалузі — це приблизно вдвічі більше, ніж у березні.

Водночас послаблення санкцій майже не вплинуло на зниження світових цін на нафту. Значну частину російської нафти перевозять танкери так званого тіньового флоту, які часто не мають позначок і дозволяють обходити міжнародні обмеження.

Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
