ЗМІ з'ясували, розвіддані яких об'єктів росія передає Ірану

Спецслужби рф надали Ірану детальний список із 55 головних енергетичних об'єктів Ізраїлю для точних ударів Тегерана.

Про це повідомила The Jerusalem Post із посиланням на джерело в українській розвідці.

За оцінкою співрозмовника, ці об'єкти поділено на три категорії:

критичні виробничі потужності (наприклад, електростанція Орот Рабин);

великі міські й промислові енергетичні вузли;

регіональні підстанції.

Згідно з одержаними даними, знищення критичних об'єктів паралізує національну енергосистему. Удари по енерговузлах, зокрема в центрі Ізраїлю, знеструмлять великі населені пункти, а атаки на локальну інфраструктуру можуть зупинити обслуговування промзон і менших електростанцій.

Водночас російська розвідка стверджує, що енергетична система Ізраїлю, на відміну від багатьох країн, функціонує як ізольований "енергетичний острів", і через відсутність імпорту електрики із сусідніх країн навіть пошкодження кількох важливих вузлів може призвести до серйозних і тривалих перебоїв в енергопостачанні.

Про те, що росіяни передають іранцям розвіддані для ударів, зокрема, по енергооб'єктах, повідомляв президент України Володимир Зеленський. російський посол Анатолій Вікторов заперечує цю інформацію, пише JP.