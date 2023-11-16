Посол Ізраїлю в США критикує ідею Німеччини щодо контролю ООН над Сектором Гази

Німеччина хоче, щоб Організація Об'єднаних Націй взяла під свій контроль Сектор Гази, щойно закінчиться війна Ізраїлю проти Хамасу.

Посол Ізраїлю у Сполучених Штатах Америки (США) Міхаель Херцог критично висловився про недавню пропозицію Німеччини щодо взяття Організацією Об'єднаних Націй (ООН) під контроль Сектору Газа після закінчення бойових дій у регіоні.

Про це повідомляє Politico.

"Я не впевнений, що модель ООН - найкраща модель, тому що ми не маємо хорошого досвіду роботи з силами ООН", - зазначив дипломат.

Також ізраїльський посол додав, що це "дуже політична ситуація, ми це все розуміємо".

Крім того, заявив Херцог, ізраїльській стороні потрібні "ефективні сили" на місцях, які зможуть боротися з терористичною організацією Хамас та їхньою інфраструктурою.

Дипломат натомість підтримує ідею прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про контроль над анклавом протягом "невизначеного періоду часу", хоча проти цього виступають багато офіційних осіб США та Європейського союзу.

Коментуючи побоювання країн Заходу щодо подальшого контролю Сил оборони Ізраїлю (Цахал) над Сектором Газа, Херцог сказав, що, на його думку, метою прем'єра "було не те, щоб ми окупували Газу... а, скоріше, те, що протягом невизначеного періоду часу нам все одно доведеться націлюватися на терористів у Секторі Газа".

Так, посол повторив думку Нетаньяху про те, що "навіть після того, як ми завершимо нинішню фазу наших операцій, все ще залишиться військова інфраструктура та терористи, з якими доведеться мати справу".

"І протягом невизначеного періоду часу Ізраїлю доведеться продовжувати проводити операції у Секторі Газа. Але ми відкриті для участі інших сил, регіональних чи міжнародних", - зазначив він.

Також дипломат виключив припинення вогню та наголосив, що це "просто призведе до наступної війни".

Напередодні з'явилася інформація про пропозицію Німеччини, щоб ООН взяла під свій контроль Сектор Газа, щойно закінчиться війна Ізраїлю проти Хамасу.

"Однак і палестинці, і деякі дипломати ЄС мають серйозні сумніви в здійсненності цієї ідеї, а високопоставлений палестинський діяч у Європі назвав її "неприйнятною", - йдеться у матеріалі.

Видання уточнює, що зараз тривають дискусії про те, як допустити більший обсяг гуманітарної допомоги в Газу і як зупинити бойові дії. Але також активізуються дискусії про сценарії дій після війни.

Пропозиція Німеччини датована 21 жовтня, тобто до рішення Ізраїлю розпочати другу фазу своєї військової операції в Секторі Газа.

Берлін, один із найвірніших союзників Ізраїлю в ЄС, пише, що "мета Ізраїлю - це мета, яку ми поділяємо: ніколи більше Хамас не зможе тероризувати Ізраїль і його громадян".

Пропонуються п'ять різних сценаріїв майбутнього Сектора Газа, включно з повторним контролем над Сектором Газа Ізраїлем і взяттям контролю під контроль або Палестинською автономією, або Єгиптом.

Сценарій ООН також є у списку. На думку Берліна, цей сценарій означає "інтернаціоналізацію Гази під егідою ООН (і регіональних партнерів)" з ретельно організованим переходом до палестинського самоврядування, а в ідеалі - за допомогою виборів і в поєднанні з міжнародною угодою коаліції, що забезпечує необхідну безпеку".