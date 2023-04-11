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ПОЛІТИКА

Постачання зброї Україні ленд-лізом досі не почалися – Politico

11 квітня 2023, 16:04
Постачання зброї Україні ленд-лізом досі не почалися – Politico
Фото: РБК-Україна
Цьому є дві причини.

Майже рік тому президент США Джо Байден підписав документ, який передбачає ленд-ліз для України. Однак досі ця програма не запрацювала.

За даними видання Politico, яке посилається на власні джерела в уряді США, цьому є дві причини.

Перша полягає в тому, що зараз наявні схвалені Конгресом фінанси на підтримку України, які ще не обнулені. Без цього надання зброї за ленд-лізом початися не може.

"Ми приділяємо першочергову увагу допомоги в галузі безпеки, за яку їм не доведеться нам платити", — сказав високопосадовець адміністрації на умовах анонімності, зазначивши, що адміністрація "безумовно готова використовувати його в майбутньому".

Друга причина – двопартійна підтримка відправки зброї в Україну. Якщо опір республіканців посилиться або громадська думка повернеться проти війни, тоді має сенс використати ленд-ліз, щоб обійти законодавчі зусилля щодо блокування майбутніх постачань зброї, сказав помічник демократів у Конгресі на умовах анонімності.

При цьому зазначається, що дехто у США залишається незадоволеним, що варіант ленд-лізу залишається невикористаним.

"Оскільки наші оборонні запаси виснажуються, з боку адміністрації Байдена абсурдно сидіти склавши руки та ігнорувати повноваження Конгресу з ленд-лізу", - заявив сенатор Джон Корнін.

Нагадаємо, ленд-ліз - це програма, за якою США надавали союзникам техніку та зброю у тимчасове користування з правом викупити її для себе після закінчення війни або повернути назад. Навесні 2022-го року така програма була схвалена для України під час повномасштабного російського вторгнення.

Раніше повідомлялось, що США намагаються заспокоїти союзників після витоку секретних документів.

війназброяБайденленд-ліз

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